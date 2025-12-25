物干し竿でスススススッと忍者歩きを披露したインコちゃん！ 得意の歩きでお友達のところへ行こうとするけれど、難しくてウロウロしてしまう
今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『行きたいけど行けないよ〜』というそらぴっぴなぎさんの動画です。
投稿者メッセージ（動画説明文より）
なぜかぴっぴは行けてなぎはいけない😆
洗濯物を干している投稿者さんのところへ、オカメインコのなぎちゃんが来ました。
部屋には同じくオカメインコのぴっぴちゃんがいます。この前の日から長押がお気に入りの場所だそう。
どこかをかじりたくなって移動したぴっぴちゃんですが、小さな招き猫に行く手を阻まれてしまいます。
そうして元の位置に戻っては壁と同化するのを繰り返しているのだそうです。
一方なぎちゃんは洗濯物にご執心。投稿者さんはボタンを留めることもできません。
そんな中、なぎちゃんの興味が壁の方へ。パタパタして物干し竿に乗りました。
そのままなぎちゃんは忍者のように、スススススッと音もなく移動。とても滑らかな動きです。
どうやらぴっぴちゃんのように長押に乗りたいようですが、難しくて困っているようです。
一度戻って、もう一回挑戦したけれど渡れません。
忍者歩きをするなぎちゃんを下から捉える投稿者さん。
今度は斜め後ろから。
物干し竿の上を歩くのは上手ですが、ピョンッと長押へ移るのは難しいようです。何往復もしたのですが、結局この日はぴっぴちゃんのところへ行けなかったとのこと。
インコちゃんが忍者のようにスルスル歩く様子に興味を持たれた方は、ぜひ動画をご覧ください。