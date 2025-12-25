女子ゴルファー鶴岡果恋が結婚発表 お相手は23歳のプロ野球選手
25日、26歳の女子プロゴルファー・鶴岡果恋がSNSで結婚を報告した。
【写真】ドレスアップした鶴岡果恋
お相手はオリックス・バファローズ所属のプロ野球選手・来田涼斗（きた・りょうと）。来田のインスタグラムでは「お付き合いしていた方と結婚したことを報告させていただきます。これからは家庭を持つ身としてより一層、責任を持った行動を心掛けます。アスリート同士ともに切磋琢磨して高め合い、生活面でも互いに支えあえる夫婦に成長していきたいと思います」と、鶴岡との連名で結婚を報告した。神奈川県出身の鶴岡は、2018年のプロテストで一発合格。2024年に初シードを獲得し、今季もシードを維持した。来田は兵庫県出身の23歳。2020年のドラフト3位でオリックスに入団した期待の長距離砲で、通算141試合に出場し、83安打、6本塁打、24打点を記録している。
