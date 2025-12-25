マガジン漫画家たち豪華な交流会500人参加 代表作のイラスト色紙公開
毎年恒例の『週刊少年マガジン』年末交流会が24日、都内で開催され、多くの漫画家たちが参加した。会場では、参加者がそれぞれ描いた色紙が寄せられ、一気に公開された。
【写真】豪華すぎる！展示されたイラスト色紙 『マガジン』年末交流会の様子
今年の交流会に参加した漫画家は主に『シャングリラ・フロンティア〜クソゲーハンター、神ゲーに挑まんとす〜』『五等分の花嫁』『彼女、お借りします』『FAIRY TAIL』『女神のカフェテラス』などの作者たちで、『マガポケ』などの連載作家たちも集結した。
会場に展示された色紙は、それぞれの代表作のキャラクターたちが描かれている。
マガジン編集長は「今年は週刊少年マガジン編集部で約120本の連載をさせていただき、年末交流会には500人の方にお越しいただきました。来年はもっとたくさん連載をして、1000人1000万円規模の年末パーティーをできるように頑張ります。読者の皆様、作家の皆様、関係各社の皆様、1年間ありがとうございました」とコメントした。
