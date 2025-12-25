¤Ï¤ó¤Ë¤ãÀîÅç¤Î¸µºÊŽ¥ºÚ·î¤µ¤ó¡¢Î¥º§¸å¤Î¡Ö¸å²ù¡×¡ÖÉü±ï¡×¤ËËÜ²»¡Ö¤¢¤È¤Ï¤â¤¦¡Ä²áµî¤Ë°ÕÌ£¤ò¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤Ï¤ó¤Ë¤ã¤ÎÀîÅç¾ÏÎÉ¡Ê43¡Ë¤Î¸µºÊ¤Ç¥Ö¥í¥¬¡¼¤ÎÀîÅçºÚ·î¤µ¤ó¤¬23Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£Î¥º§¸å¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤ë¼ÁÌä¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡Ö¸å²ù¡×¤ä¡ÖÉü±ï¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë»×¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Î¨Ä¾¤Ê¶»Ãæ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²ÈÂ²¤Ç¶¨ÎÏ¡ªÀöÂõ¤ò¾ö¤àÂ©»Ò¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿ºÚ·î¤µ¤ó
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¡ÖÎ¥º§¸å¡¢1ÈÖÂ¿¤«¤Ã¤¿¼ÁÌä¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¼ÁÌäÈ¢¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÎ¥º§¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ëÊý¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â·ë¹½¤¤Æ¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ö¸å²ù¤È¤«Éü±ï·Ï¤Î¼ÁÌä¡×¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·ºÚ·î¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡ªÉü±ï¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð ¸å²ù¤â°ìÀÚ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¤ÈÃÇ¸À¡£¡Ö»Ò¶¡¤È3¿Í¤Ç¤ÎÀ¸³è¤¬¤Ê¤Ë¤è¤ê¤âºÇ¹â¡×¤È¸½ºß¤ÎÀ¸³è¤Ë½¼¼Â´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥·¥ó¥°¥ë¤Ï³Ú¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤é³Ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É ³Ú¤·¤¤¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤é¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¡ª¡ª¡ª¡×¤È¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÆü¡¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÎ¨Ä¾¤Ë¸ÀµÚ¡£¼þ°Ï¤Î¾õ¶·¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¡Ö¥·¥ó¥°¥ë¤ÎÍ§Ã£¤â·ë¹½¤¤¤ë¤±¤É ¾¯¤Ê¤¯¤È¤â»ä¤Î¼þ¤ê¤ÇÎ¥º§¤ò¸å²ù¤·¤Æ¤ë¿Í¤Ï1¿Í¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¤È¼«¿È¤Î¼Â´¶¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¢¤È¤Ï¤â¤¦¡Ä²áµî¤Ë°ÕÌ£¤ò»ý¤¿¤»¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤À¤è¤Í¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¼º¤Ã¤¿¤â¤Î¤è¤ê¤â º£»Ä¤Ã¤Æ¤ë¤â¤Î¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤¿¤é¸å²ù¤Ê¤ó¤Æ½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¡Ö»Ò¶¡¤¿¤Á¤È½Ð²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ë¤è¤ê¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¸µÉ×¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡ª¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òÅº¤¨¤Æ¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¸µÃ¶ÆáÍÍ¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¤ëºÚ·î¤µ¤óÁÇÅ¨¤Ê½÷À¡×¡Öº£¤Î3¿Í¤ÎÀ¸³è¤òÂçÀÚ¤Ë!¤³¤ì¤«¤é¤Î3¿Í¤ÎÀ¸³è¤¬¹¬Â¿¤¤»ö¤ò!¡×¡Öº¤Æñ¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¡ÖÁ´¤Æ¤Î¤³¤È¤¬·Ð¸³ÃÍ¤È¤·¤Æ¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¡×¡Ö´Áµ¤¡Ê¤ª¤È¤³¤®¡Ë¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤Æ¡¢¿Í´Ö¤È¤·¤ÆÊì¤È¤·¤ÆÆ´¤ì¤ë¤è¢ö¥á¥ê¡¼¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀîÅç¤ÈºÚ·î¤Ï2015Ç¯2·î¤Ë·ëº§¡£ÀîÅç¤Ï·ëº§¤ò·è¤á¤¿14Ç¯11·î¤Ë¿ÕÂ¡¤¬¤ó¤¬¸«¤Ä¤«¤êÅ¦½Ð¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢15Ç¯¤ËÄ¹½÷¡¢20Ç¯¤ËÄ¹ÃË¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢2025Ç¯7·î¤ËÎ¥º§¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
