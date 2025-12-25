千鳥ノブ、“参考にしているMC”を実名告白「芸人さんはそんな見てない」 若手のころに誓った“司会哲学”明かす
お笑いコンビ・千鳥のノブが、24日深夜放送の中京テレビ・日本テレビ系『人間研究所 〜かわいいホモサピ大集合!!〜』の1時間スペシャル（後11：59※通常は30分）に出演。参考にしているMCを明かした。
【動画あり】動物たちの質問にタジタジになる千鳥ノブ
この日の放送では、「業界人にコンサルしてもらおう！第三弾『ノブに番組の”回し方”をコンサルしてもらおう』」というテーマで、ゲストに迎えられたノブ。“ホモサピ界No.1MC”としてさまざまな質問に答えていく。
冒頭から「参考にしているMCはいるの？」と聞かれると、ノブは「そんなんも聞かれるの？」と困惑。それでも「さんまさんとか、ダウンタウンさんとかはスーパーすぎてできないじゃないですか？」といい、「司会進行に徹しようと若手の時に思って」「芸人さんはそんな見てないかもしれないですね」と考え方を明かした。
そして「羽鳥（慎一）さんとか、安住（紳一郎）さんとか、どうやってやっているんだろう？って司会進行ぶりを勉強しました」と実名を出して赤裸々に告白。あまりに真面目に答えるノブに、ニホンザルのリュウ（ロバート・秋山竜次）は「いまどんな気持ちでしゃべってるん？」とツッコみ、ノブは「恥ずかしい…」と赤面した。
続けて「ロケの時は誰を参考に」と聞かれると、「ロケの時は参考とかないかもしれないですね」「あんまりだれもやっていないようなロケの展開を作れたら…大悟がボケやすいようになんか振りを考えたりそういう風に独自に考えていた」と再び真面目に回答。アルマジロのクッキー！（野生爆弾・くっきー！）から「いまどんな気持ちでしゃべってるん？」と再びツッコまれていた。
