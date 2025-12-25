井上和香、家族で楽しんだ“おうちクリスマスパーティー”の様子に反響「いつみてもかわいいファミリー」「料理どれも美味しそう」
タレントの井上和香（45）が25日、自身のインスタグラムを更新。家族で楽しんだ「おうちでクリスマスパーティー」の様子を披露した。
【写真】「料理どれも美味しそう」家族で楽しんだ“おうちクリスマスパーティー”の様子を披露した井上和香
井上は「今回は奥沢のイモラさんのオードブルとピザをメインに 美味しくて幸せ」「私が作ったのは、真鯛のカルパッチョにカリフラワーのグラタン、さつまいものポテトフライでした」と、手作りを含むクリスマスメニューを紹介。「あっ。もう一品作ってたのにだすの忘れてた 明日食べましょ。笑」とおちゃめな一面ものぞかせた。
続けて「娘ちゃんは、サンタさんへチョコペンで描いたお顔クッキーとミルク。隣にお手紙を置いて早々と夢の中へ」「息子くんはもっと早くねんね 抱っこの時に寝てくれると、なんともたまらなく幸せな気持ちになります」とほほ笑ましい長女（10）と長男（1）の姿も披露。「ダラダラ片付けしてたけど、サンタさんが来るから私も寝なきゃ みなさんおやすみなさい Merry Christmas」と呼びかけた。
この投稿には、「料理どれも美味しそう」「美味しそうすぎます」「いつみてもかわいいファミリー」などのコメントが寄せられている。
井上は2012年に映画監督の飯塚健氏と結婚。15年7月に長女、24年7月に長男が誕生している。
