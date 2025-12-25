森川葵、友人らと大人の雰囲気漂う“女子会ショット”に反響「とっても可愛い」「ジモメンも美しいんですね」
俳優の森川葵（30）が23日、自身のインスタグラムを更新。落ち着いた大人の雰囲気がただよう“女子会ショット”を公開し、ファンから多くの反響が寄せられている。
【写真】「ジモメンも美しいんですね」友人らと大人の雰囲気漂う“女子会”を楽しむ森川葵
投稿では、シックな装いで食事を楽しむ様子や、料理の写真、同行者とのショットなど複数枚の写真をアップ。柔らかな照明に包まれた空間での姿からは、リラックスした雰囲気が伝わってきた。
ほかにも、キャンドルが添えられたデザートプレートや丁寧に盛り付けられた料理、仲の良さが感じられる友人らとの様子が収められており、特別な時間を過ごしたことがうかがえる。
コメント欄には「今日もとっても可愛い」「ジモメンも美しいんですね」「いい写真すぎる!!ディズニーいきたーいっ!!!」「みんなかわいいなぁ」「久しぶりの葵ちゃん観れて幸せ」などの声が寄せられていた。
