高橋英樹、大島紬の着物をリメイク “特注”の作務衣を披露「素敵ですね」「お似合いです」
フリーアナウンサー・高橋真麻（44）の父で俳優の高橋英樹（81）が24日、自身のブログを更新。大島紬の着物をリメイクした“特注”の作務衣姿を披露した。
【写真】「素敵ですね」「お似合いです」大島紬の着物を“リメイク”した作務衣姿の高橋英樹
この日は「S.P収録」があったことを報告。羽織袴の衣装を着付けする様子や、大島紬の着物を“リメイク”し作ったというプライベート用の作務衣姿、弁当を食べる様子など、楽屋でのショットを披露した。
コメント欄には「大島紬の作務衣素敵ですね」「お似合いです」「お正月らしい衣装ですね」「お殿様みたい」「お弁当もしっかり食べてお仕事頑張ってください」などの声が寄せられている。
