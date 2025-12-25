女優飯豊まりえ（27）が25日、都内で「JCBクリスマスマジカルクリスマス2026発表会」に登壇した。

クリスマスらしい真っ赤なドレスに身を包み、「皆さんメリークリスマス！」と笑顔であいさつした。

同企画では、抽選に当選した1万3000人をディズニーランドに招待する。

自身は千葉県出身で、「アルバムも思い出写真のほとんどがディズニー」と話すほどディズニーになじみが深いという。幼少期のクリスマスの時期に「父と二人で行って、アクセサリーをプレゼントしてもらったこと」が特に印象的だと話した。

クリスマスの一番の思い出を聞くと「友人とクリスマスケーキを作ったこと」を挙げた。「チョコレートバナナタルトを作って、ささやかなクリスマスですけど特別感があって、上手に作れて思い出に残っています。食べることを忘れちゃうくらいきれいにできた」と笑顔を見せた。

今年のクリスマスイブは舞台に出演していたといい、「青森県にいました。共演者さんと乾杯をしました」と笑顔で振り返った。先週、今週と約2週間で北東北を回る忙しい日々を送り「今日はケーキやチキンを食べて、ほっと一息つきたいです」と話した。

ステージにはサンタクロースも登場し、ともにクリスマスツリーのイルミネーション点灯式も行った。「皆さんにとってすてきなクリスマスになるといいなと思います」と優しさを見せた。