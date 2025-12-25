スクウェア・エニックスは、公式通販サイト「スクウェア・エニックス e-STORE」にて「新春初売りセール」を2026年1月1日10時より開催する。期間は2026年1月13日9時59分まで。

本セールでは「ドラゴンクエスト」や「ファイナルファンタジー」、「キングダム ハーツ」、「NieR: Automata」など同社タイトルのグッズを特別価格で販売。1,000点以上のアイテムが対象となる予定で、プラモデルやフィギュア、雑貨などがラインナップされる。なお、セールは期間中でも在庫がなくなり次第終了となる。

「ドラゴンクエスト プラスチックモデルキットシリーズ スライム 草原ベースつき」価格：1,760円→1,584円（10％オフ）

「ドラゴンクエスト メタリックモンスターズギャラリー 不死鳥ラーミア」価格：6,600円→4,620円（30％オフ）

「ドラゴンクエスト III そして伝説へ… ドットぬいぐるみ クッション 勇者」価格：2,970円→1,485円（50％オフ）

「ファイナルファンタジー ラテアートフィギュアマグカップ チョコボ」価格：3,520円→2,640円（25％オフ）

「ファイナルファンタジーVII リメイク スタティックアーツ クラウド・ストライフ」価格：19,580円→11,748円（40％オフ）

「ファイナルファンタジーIX ぬいぐるみ サラマンダー・コーラル」価格：4,400円→2,200円（50％オフ）

「NieR:Automata ゲーミングマウスパッド Vol. 3」価格：3,850円→3,080円（20％オフ）

「NieR:Automata A2（ヨルハ A型 二号）＜DX 版＞」価格：38,280円→19,140円（50％オフ）

「キングダム ハーツ / ドットラバーストラップ BOX」価格：7,150円→4,290円（40％オフ）

(C) SQUARE ENIX

