飯島直子、残り物で5分クッキング「アイデア素晴らしい」「残り物とは思えない」と反響
【モデルプレス＝2025/12/25】女優の飯島直子が12月24日、自身のInstagramを更新。残り物で5分で作った手料理を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】50代女優「5分でこのクオリティはすごい」残り物で作った簡単料理
飯島は「メリークリスマスデス」と挨拶し、「先日、いただいたカレー鍋の残りでカレーパングラタンてきな 5分でできました」「たすかりますね」と、パンとほうれん草が入ったカレーグラタンを披露。「最後までおいしく頂きました」と綴っている。
この投稿に、ファンからは「残り物とは思えない美味しそう」「5分でこのクオリティはすごい」「食べたい」「真似して作ってみる」「アイデア素晴らしい」「気取らない感じが好き」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆飯島直子、残り物で“5分グラタン”を披露
◆飯島直子の投稿に反響
