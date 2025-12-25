2児の母・小沢真珠、手作りクリスマスキャラ弁が話題「完成度が高すぎる」「細部までこだわり凄い」
【モデルプレス＝2025/12/25】女優の小沢真珠が12月24日、自身のInstagramを更新。手作りのクリスマス弁当を公開し、愛情たっぷりのキャラクター弁当が話題を呼んでいる。
【写真】2児の母・48歳女優「細部までこだわり凄い」クリスマスキャラ弁
小沢は「一昨日の夜、一足早くクリスマス弁当作ってみました」とコメントし、トナカイやサンタ、雪だるまなどをモチーフにした彩り豊かなキャラクター弁当を披露。鶏ひき肉入りのカボチャコロッケで作ったトナカイには、レンコンチップで長めのツノを表現。ウィンナーで作ったブーツとツリー、卵で作ったプレゼント箱など、見た目にも楽しく、細部までこだわりが光る仕上がりとなっている。
この投稿には「完成度が高すぎる」「食べるのがもったいない」「細部までこだわり凄い」「大人も喜ぶ」「天才」「クリスマス気分が高まる」「美味しそう」などの反響が寄せられている。
小沢は2014年に都内のクリニックに勤務する歯科医の男性と結婚し、同年8月に第1子となる長女、2016年10月に次女を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】2児の母・48歳女優「細部までこだわり凄い」クリスマスキャラ弁
◆小沢真珠、トナカイ＆サンタの“クリスマス弁当”を披露
小沢は「一昨日の夜、一足早くクリスマス弁当作ってみました」とコメントし、トナカイやサンタ、雪だるまなどをモチーフにした彩り豊かなキャラクター弁当を披露。鶏ひき肉入りのカボチャコロッケで作ったトナカイには、レンコンチップで長めのツノを表現。ウィンナーで作ったブーツとツリー、卵で作ったプレゼント箱など、見た目にも楽しく、細部までこだわりが光る仕上がりとなっている。
◆小沢真珠の投稿に反響
この投稿には「完成度が高すぎる」「食べるのがもったいない」「細部までこだわり凄い」「大人も喜ぶ」「天才」「クリスマス気分が高まる」「美味しそう」などの反響が寄せられている。
小沢は2014年に都内のクリニックに勤務する歯科医の男性と結婚し、同年8月に第1子となる長女、2016年10月に次女を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】