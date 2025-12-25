ゆうこす“人生初80kg”産後の浮腫みビジュ公開「ボロボロすぎて泣きすぎて」赤裸々投稿に反響
【モデルプレス＝2025/12/25】モテクリエイターとして活躍する“ゆうこす”こと菅本裕子が12月23日、自身のX（旧Twitter）を更新。産後に撮影された体重80kgの浮腫んだビジュアルを公開し、赤裸々な投稿が注目を集めている。
【写真】1児の母「泣きすぎて顔も腫れて」産後80kgの別人級ビジュ公開
ゆうこすは「載せるの迷ったけど、いいや」と前置きし、「産後人生初の80kgまで行き、心不全もあり呼吸も苦しく、肌も髪もボロボロ。鏡の自分を見る度に『誰？』と大泣き...でした」と明かし、当時の浮腫みが残る姿を公開。「ここまで来たらやるしかねえ！と、筋トレ＆食事制限＆有酸素で健康的に減量できてます！！自信取り戻せてきた！」と、産後の体調不良や外見の変化に悩みながらも前向きに取り組んできた過程を綴っている。
続く投稿では「2枚目の写真は、産後まだお風呂に入っちゃいけない時でボロボロすぎて泣きすぎて顔も腫れて...って時に『もはや今この顔を写真に収めて、やる気出す材料にするか』と思い、自撮りした」と泣き顔の自撮り写真について説明。「謎写真すぎるから公開迷ったけど、ゆうこすちゃん産後から綺麗で..私なんて..ってDMくるから、勇気付けたくて」と紹介している。
この投稿には「勇気ある投稿に感動」「産後のリアルを見せてくれてありがとう」「共感しかない」「努力がすごい」「自分も頑張ろうと思った」「尊敬する」といったコメントが寄せられている。
ゆうこすは2022年12月7日に元「ぼくのりりっくのぼうよみ」で、アーティストのたなかと結婚し、2025年3月14日に第1子を出産したことを報告していた。（modelpress編集部）
◆ゆうこす、産後80kgの浮腫みビジュを公開「載せるの迷ったけど、いいや」
◆ゆうこすの投稿に反響
