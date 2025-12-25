2025年「クリスマス」大調査！今年はどう過ごす？ケーキやドリンク、食べたいものは？
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！今回は、2025年の【クリスマス】に関するアンケート結果をまとめてみました。果たしてみんなの過ごし方や食べたいものは？2025年のクリスマスにまつわるリアルな声を集めました！
■今回は、2025年の「クリスマス」についてまとめてみました！
E・レシピ編集部のTです。「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
今回はどんな結果なんだろう…ワクワクしますね！
■Q1: クリスマス、どう過ごしたい？
「家族で」が1位にランクイン。特別なイベントだからこそ、気心の知れた家族とゆったり過ごしたいという声が多く集まりました。2位は「おひとりさま」。自分のペースで好きな食事やスイーツを楽しめるのが良いですね。3位は「恋人と」。外食やお取り寄せをして、少しぜいたくな食事を楽しむスタイルも増えていそうです。4位は、気の合う仲間とワイワイ過ごす「友人と」。持ち寄り料理でホームパーティーを楽しんだり、気軽さも魅力です。
■Q2: クリスマスに食べるならどれ？
1位はクリスマスの定番「ローストチキン」。圧倒的な不動の人気。香ばしい皮とジューシーなお肉は、食卓に並ぶだけで特別感を演出してくれますね。2位は、デリバリーも人気の「ピザ」。手軽くシェアできるため、家族でもひとりでも楽しみやすい頼れる一品です。3位は「ビーフシチュー」。じっくり煮込んだ温かい一皿は、寒い季節にぴったり。少し手間をかけてごちそう感を味わいたい人におすすめのメニューです。4位は、こんがり焼き色のとろけるチーズが食欲をそそる「グラタン」がランクイン。子どもから大人まで幅広く愛されているメニューです。
■Q3: クリスマスケーキ、食べるならどれ？
・1位 ショートケーキ 54%
・2位 ブッシュドノエル 17%
・3位 チョコレートケーキ 17%
・4位 チーズケーキ 10%
※小数点以下四捨五入
回答総数37,355票
1位は、世代を問わず人気の「ショートケーキ」。ふわふわのスポンジと生クリーム、いちごの組み合わせは王道ですね。2位はクリスマスの定番「ブッシュドノエル」。見た目の華やかさが魅力です。3位は、濃厚でコクのある甘さの「チョコレートケーキ」。コーヒーとの相性も抜群です。
4位は「チーズケーキ」がランクイン。甘さ控えめで食後でも食べやすく、子供にも大人にも人気の食べやすいケーキです。
■Q4: クリスマスに飲みたいドリンクは？
・1位 スパークリングワイン 48%
・2位 シャンメリー 31%
・3位 コーヒー 13%
・4位 ホットワイン 6%
※小数点以下四捨五入
回答総数38,484票
1位は、グラスに注いだ泡立ちが写真映えする「スパークリングワイン」。クリスマスの特別感をぐっと高めてくれます。2位は、家族みんなで楽しめる「シャンメリー」。シャンパンみたいな泡立ちのノンアルコール飲料は、子どもが主役のクリスマスに欠かせない存在です。3位は、ケーキタイムのお供として人気の「コーヒー」。ほっと落ち着ける瞬間です。4位は、体を内側から温めてくれる「ホットワイン」。冬ならではのドリンクは、ゆったり過ごす大人クリスマスにぴったりです。
2025年のクリスマスは、自分らしい心地よさを大切にする過ごし方が主流になっていることがうかがえました。過ごし方も食事も、定番を押さえつつ、無理なく楽しむ。そんな等身大のクリスマスが、2025年らしいスタイルと言えそうです。
それでは、次回のアンケートもどうぞお楽しみに！
(E・レシピ編集部)
