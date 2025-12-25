テクニカルポイント　ドル円　10日線、２１日線前後

157.54　エンベロープ1%上限（10日間）
157.25　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
156.12　一目均衡表・基準線
156.09　一目均衡表・転換線
155.98　10日移動平均
155.89　21日移動平均
155.80　現値
154.63　一目均衡表・雲（上限）
154.53　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
154.42　エンベロープ1%下限（10日間）
151.69　一目均衡表・雲（下限）
151.63　100日移動平均
148.65　200日移動平均

ドル円は１０日線、２１日銭前後での推移が朝から続く