テクニカルポイント ドル円 10日線、２１日線前後
テクニカルポイント ドル円 10日線、２１日線前後
157.54 エンベロープ1%上限（10日間）
157.25 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
156.12 一目均衡表・基準線
156.09 一目均衡表・転換線
155.98 10日移動平均
155.89 21日移動平均
155.80 現値
154.63 一目均衡表・雲（上限）
154.53 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
154.42 エンベロープ1%下限（10日間）
151.69 一目均衡表・雲（下限）
151.63 100日移動平均
148.65 200日移動平均
ドル円は１０日線、２１日銭前後での推移が朝から続く
157.54 エンベロープ1%上限（10日間）
157.25 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
156.12 一目均衡表・基準線
156.09 一目均衡表・転換線
155.98 10日移動平均
155.89 21日移動平均
155.80 現値
154.63 一目均衡表・雲（上限）
154.53 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
154.42 エンベロープ1%下限（10日間）
151.69 一目均衡表・雲（下限）
151.63 100日移動平均
148.65 200日移動平均
ドル円は１０日線、２１日銭前後での推移が朝から続く