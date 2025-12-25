テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は２５日、電動キックボードの迷惑運転が後をたたないことを報じた。

電動キックボードの運転は１６歳以上から。免許は必要ないが、車と同じように道路交通法が適用される。番組では今年は特に飲酒運転による免許停止が去年の２０倍と急増していることを伝え、信号無視、急に車の前へ強引な割り込み、歩行者と接触寸前になるなどの交通違反、迷惑運転の映像を放送した。

コメンテーターの元テレビ朝日社員の玉川徹氏は、電動キックボードについて「何で免許がなしで乗れるんだろう？ というのがずっと疑問で」と投げかけた。

その上で「歩行者にぶつかれば、死亡事故さえ起きかねないぐらいの車両なんです」とし、免許が必要な原付きバイクと「何が違うかというと意識に与える影響が違うんだろうと思うんです。免許なしで乗れるっていった瞬間に自転車みたいなもんなのねって…」などと指摘した。

さらに「意識の問題だと思うんです」などと繰り返し「電動キックボードも免許いらないことで何でも自由にできるんだっていう感覚の方がいっぱいいるんじゃないかなと思うんです」と解説し「免許しかるべしだと思う」と提言していた。