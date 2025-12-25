東大出身のタレント・木村美紀（４０）が２５日に自身のブログを更新し、第３子出産を報告した。

「ご報告」と題して投稿し「私事ではございますが、２０２５年に第三子を出産しました」と発表した。「三人の子育ては三者三様で、学びの多い日々です。多彩な経験をともにしながら大切に時を重ねていきたいと思います」と喜びをつづり、「これからも宜しくお願いいたします」とメッセージを寄せた。

木村は女子学院高を卒業して東大薬学部へ。修士課程、博士課程を修了。現役東大生タレントとして、ニッポン放送「オールナイトニッポン」でのパーソナリティーや、フジテレビ系「たけしのコマネチ大学数学科」にレギュラー出演するなど、報道やクイズ、バラエティー番組を中心にタレントとして活動。２０１３年４月から２０年３月まで明治大学理工学部兼任講師、１５年４月から１６年３月まで日本医療科学大学保健医療学部助教、１６年４月から現在まで東邦大学薬学部講師を務めている。プライベートでは２０１８年に結婚し、２０年に第１子、２４年に第２子を出産している。