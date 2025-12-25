山田涼介、鮮やかな世界観×オレンジヘア披露 「Coming Soon…」の意味深予告も
Hey! Say! JUMPの山田涼介が、25日までに自身の公式インスタグラムを更新。色彩豊かな世界観の中、オレンジヘアの写真を披露して話題を呼んでいる。
【写真あり】山田涼介が艶やかなオレンジヘア披露
「Coming Soon…」の意味深な予告の文字とともにアップされたカットは、鮮やかな花とともにオレンジ色の髪に染めた山田が物憂げな表情でみつめる一枚。
これにファンからは「めちゃくちゃ似合ってます」「なんでも似合うのね？」「山田涼介って何人いるの？」「な、なんじゃこりゃ!!!」「また新しいことが始まるのかな??」とこれまでにない山田の姿と「Coming Soon…」への期待にあふれるコメントが寄せられている。
