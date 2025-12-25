小沢真珠、娘たちへの“手作り”クリスマス弁当に反響「クオリティ高すぎ」「食べるのがもったいない」
2児の母で俳優の小沢真珠（48）が24日、自身のインスタグラムを更新。娘たちへ“手作り”したクリスマス弁当を披露した。
【写真】「クオリティ高すぎ」娘たちへの“手作り”クリスマス弁当を披露した小沢真珠
小沢は「一昨日の夜、一足早くクリスマス弁当作ってみました」とつづり、サンタクロースや雪だるまなど、クリスマスモチーフのおかずが詰まったお弁当の写真を投稿。中でも目を引く「鶏ひき肉入りのカボチャコロッケ」で作られた「トナカイさん」は、「おうちごはんだったのでトナカイさんのツノ（レンコンチップ）は思う存分長く作りました」とこだわりを明かし、「持って行くには短めにした方がいいですね、蓋が閉まりませんので」とユーモアを交えてつづった。
また、栄養バランスも考慮し、揚げ物が多くなったことから「雪だるまの下のミートボールは揚げないミートボールにしました」と工夫も紹介。最後に「皆さんも素敵なクリスマスをお過ごし下さいね！」と呼びかけ、投稿を締めくくった。
コメント欄には「クオリティ高すぎ」「美味しそう〜」「可愛すぎる」「食べるのがもったいない」「綺麗なのに料理上手 才色兼備」などの声が多数寄せられている。
小沢は2014年1月に一般男性との結婚を発表。同年8月に長女（11）、16年10月に次女（9）が誕生している。
