アコースティック・バンド「BEGIN」メンバーの体調不良により延期となっていた「BEGIN Billboard Live 2025冬」公演について、振替公演の日程が正式に公式サイトで発表されました。



公式サイトでは、「12月23日（火）2ndステージならびに12月24日（水）両ステージにつきまして、出演予定でしたBEGINメンバーの体調不良により延期とさせていただいておりましたが、下記日程にて振替公演の実施が決定いたしましたので、ご案内いたします。」と発表。以下の日程で開催されることが決まりました。







12月23日(火) 1st →3月2日(月) 開場17:00 / 開演18:00

12月23日(火) 2nd →3月2日(月) 開場20:00 / 開演21:00

12月24日(水) 1st →3月3日(火) 開場17:00 / 開演18:00

12月24日(水) 2nd →3月3日(火) 開場20:00 / 開演21:00





また、特筆すべきは、12月23日（火）に開催された1stステージについても振替公演の対象となっている点です。こちらは実際に公演は行われたものの、出演者のコンディションが万全でなかったことを考慮し、改めて鑑賞できる機会が設けられました。





現在、チケットのキャンセルや払い戻し手続きをされていないお客様は、同会場・同ステージ・同席種・同席番号で自動的に振り替えられます。なお、季節の関係上、料理内容については同等クラスの別メニューでの提供となる予定です。





BEGINは、今月23日、「『BEGIN Billboard Live 2025 冬』公演につきまして、メンバーの体調不良により、12月23日（火）2ndステージ ならびに12月24日（水）両ステージを中止とさせていただきます。」「直前のアナウンスとなりお客様には多大なるご迷惑をおかけしますことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪のコメントを発表していました。



