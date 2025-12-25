【RIZIN】対戦カードに関する会見が26日午後1時から開催
大みそかの『Yogibo presents RIZIN師走の超強者祭り』（さいたまスーパーアリーナ）の対戦カードに関する記者会見が、あす26日午後1時から開催することが決定した。会見の様子はRIZIN FF公式YouTubeチャンネルでLIVE配信される。
★『Yogibo presents RIZIN師走の超強者祭り』対戦カード
・フェザー級タイトルマッチ
【王者】ラジャブアリ・シェイドゥラエフvs.【挑戦者】朝倉未来
・ライト級タイトルマッチ
【王者】ホベルト・サトシ・ソウザvs.【挑戦者】イルホム・ノジモフ
・女子スーパーアトム級タイトルマッチ
【王者】伊澤星花vs.【挑戦者】RENA
・バンタム級タイトルマッチ
【王者】井上直樹vs.【挑戦者】ダニー・サバテロ
・フライ級タイトルマッチ
扇久保博正vs.元谷友貴
・フェザー級
クレベル・コイケvs.ヴガール・ケラモフ
・フェザー級
斎藤裕vs. YA-MAN
・バンタム級
福田龍彌vs.安藤達也
・フライ級
神龍誠vs.ヒロヤ
・フェザー級
カルシャガ・ダウトベックvs.久保優太
・フェザー級
秋元強真vs.新居すぐる
・バンタム級
後藤丈治vs.ホセ・トーレス
・73キロ契約
雑賀“ヤン坊”達也vs.“ブラックパンサー”ベイノア
・フライ級
篠塚辰樹vs.冨澤大智
・バンタム級
芦澤竜誠vs.ジョリー
・RIZIN甲子園2025 決勝戦（57キロ）
須田雄律vs.ヤマザト・エンゾ・マサミ
