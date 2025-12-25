■これまでのあらすじ

昔ながらの価値観を持つ義父は、みゆきが切迫流産の可能性で絶対安静になっても古いしきたりを何かと押し付けてきた。夫が話をつけに実家へ出向くが「嫁として失格」と言われて初めて父に拳を上げ、義父と喧嘩別れとなる。その後、夫婦の家に義母がやってくる。



夫を追いかけるようにして家にやってきたお義母さん。お義父さんに謝るよう促しにきたのかと思いきや、反対にお義母さんから謝られてしまいました。

昔かたぎな性格のお義父さんに、お義母さんはずっと逆らえなかった。その姿を見ていた夫も、お義父さんには言い返せなかった。それなのに家族を守るために立ち上がった息子の勇気に、お義母さんは居ても立ってもいられなくなったのかもしれません。「私も弱いままじゃいけないと思った」と語るお義母さんの表情は、これまでとどこか違うような気がしました。「もう絶対に関わらせない」とお義母さんが言ってくれたおかげか、私は無事に男の子を出産。そうして安心して子育てに専念できる幸せな日々のなか、ある日、お義父さんから家族旅行の提案があり…。

※この漫画は実話を元に編集しています

原案:ぽん子(ウーマンエキサイト編集部)