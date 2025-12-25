『カービィのエアライダー』人気キャラとマシンで彩られたクリスマスツリーに「めちゃかわ」「商品化して欲しい」
任天堂の公式インスタグラムが24日に更新され、話題のゲーム作品『カービィのエアライダー』をモチーフとした“オリジナルツリー”の写真が公開された。
【写真】「めちゃかわ」「商品化して欲しい」公開された『エアライダー』キャラとマシンで彩られたクリスマスツリー
Switch2専用ソフトの完全新作ゲーム『カービィのエアライダー』は先月20日に発売され、ニンテンドー ゲームキューブのソフト『カービィのエアライド』（2003年）以来、22年ぶりの新作となっている。シンプルな操作で楽しめるレースゲームで、カービィほか全20（※シークレット除く）のライダーと個性豊かなマシンが繰り広げる予測不能な新しい遊びを楽しめる。
投稿では「カービィたちとマシンも一緒に、Happy Holidays! ※実際の商品ではございません」のコメントとともに、カービィ、デデデ大王、メタナイト、バンダナワドルディ、マホロアほか多彩なキャラとエアライダーマシンのオーナメントが飾られたクリスマスツリーの写真が披露された。
この投稿にフォロワーからは「商品化したら売れそう…！」「商品化して欲しい」「64のときのスマブラのストックのアイコンみたいなカービィ、めちゃかわ」などの反響が寄せられている。
