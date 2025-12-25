°ËÆ£½÷Î®»ÍÃÊ¡¢¡È¥À¥Ö¥ë²÷µó¡ÉÃ£À®¤Ê¤ë¤«¡ª½÷À½é²¦°Ì¥ê¡¼¥°Æþ¤ê¡õ´ý»ÎÊÔÆþ¼õ¸³»ñ³Ê¼èÆÀ¤«¤±óîÆ£»ÍÃÊ¤È·ãÆÍ¡¿¾´ý¡¦²¦°ÌÀïÍ½Áª
¡¡¾´ý¤Î¤ª¡Á¤¤¤ªÃãÇÕÂè67´ü²¦°ÌÀïÍ½Áª·è¾¡¤¬12·î25Æü¡¢Åìµþ¡¦¾´ý²ñ´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢óîÆ£Í¥´õ»ÍÃÊ¡Ê29¡Ë¤È°ËÆ£º»·Ã½÷Î®»ÍÃÊ¡Ê32¡Ë¤¬¸½ºßÂÐ¶ÉÃæ¤À¡£ËÜ¶É¤Î¾¡¼Ô¤Ï¡Ö²¦°Ì¥ê¡¼¥°¡×Æþ¤ê¤¬·è¤Þ¤ë¡£¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤ÎóîÆ£»ÍÃÊ¤¬Í½ÁªÆÍÇË¤ò·è¤á¤ë¤Î¤«¡¢°ËÆ£½÷Î®»ÍÃÊ¤¬½÷À½é¤È¤Ê¤ë¥ê¡¼¥°Æþ¤ê¤ò·è¤á¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡Ö´ý»ÎÊÔÆþ»î¸³¡×¤Î¼õ¸³»ñ³Ê¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Î¤«¡£
¡ÚÃæ·Ñ¡ÛóîÆ£»ÍÃÊVS°ËÆ£½÷Î®»ÍÃÊ ÃíÌÜ¤Î°ìÀï¡ÊÀ¸Ãæ·ÑÃæ¡Ë
¡¡Æ£°æÁïÂÀ²¦°Ì¡ÊÎµ²¦¡¢Ì¾¿Í¡¢´ýÀ»¡¢´ý²¦¡¢²¦¾¡¢23¡Ë¤Ø¤ÎÄ©Àï¸¢¤òÁè¤¦Í½Áª¤¬¿Ê¹ÔÃæ¡£1ÁÈ·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢ºØÆ£»ÍÃÊ¤È°ËÆ£½÷Î®»ÍÃÊ¤¬·ãÆÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²¦°ÌÀï¤Ç¤Ï¡¢1995Ç¯¤ÎÂè37´ü¤«¤é½÷Î®´ý»Î¤Ë½Ð¾ìÏÈ¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£´ü¤ÏÊ¡´Ö¹áÆà½÷Î®²¦°Ì¡ÊÀ¶Îï¡¢½÷²¦¡¢½÷Î®²¦ºÂ¡¢½÷Î®Ì¾¿Í¡¢ÁÒÉßÆ£²Ö¡¢33¡Ë¤È°ËÆ£½÷Î®»ÍÃÊ¤¬»²Àï¡£°ËÆ£½÷Î®»ÍÃÊ¤Ï¡¢ÅÏÊÕÀµÏÂÏ»ÃÊ¡Ê39¡Ë¡¢ºØÆ£ÌÀÆüÅÍÏ»ÃÊ¡Ê27¡Ë¡¢ÃæÂ¼ÂÀÃÏÈ¬ÃÊ¡Ê37¡Ë¡¢¶â°æ¹±ÂÀÏ»ÃÊ¡Ê39¡Ë¤È¶¯¹ë´ý»Î¤òÇË¤ê·è¾¡Àï¤Ø¿Ê½Ð¤·¤¿¡£º£Ç¯4·î¤Ë¥×¥íÆþ¤ê¤·¤¿µ¤±Ô¡¦óîÆ£»ÍÃÊ¤È¤ÎÂç°ìÈÖ¤òÀ©¤·¡¢½÷À½é¤Î²¦°Ì¥ê¡¼¥°Æþ¤ê¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢°ËÆ£½÷Î®»ÍÃÊ¤¬¾¡Íø¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¡Ö²¦°ÌÀïÄ©Àï¼Ô·èÄê¥ê¡¼¥°Æþ¤ê¡×¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¡¢´ý»ÎÊÔÆþ»î¸³¤Î¼õ¸³»ñ³Ê¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£2021Ç¯¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿¤³¤Î¾ò·ï¤òÆÍÇË¤·¤Æ¼õ¸³»ñ³Ê¤òÆÀ¤¿Îã¤Ï²áµî¤Ë¤Ï¤Ê¤¯¡¢»Ë¾å½é¤Î²÷µó¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¿¶¤ê¶ð¤ÇÀè¼êÈÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿°ËÆ£½÷Î®»ÍÃÊ¤Ï¡¢ÌðÁÒ¤ò»Ö¸þ¡£ÂçÃíÌÜ¤Î°ìÀï¤òÀ©¤·¡¢²¦°Ì¥ê¡¼¥°Æþ¤ê¤ò·è¤á¤ë¤Î¤Ï¤É¤Á¤é¤«¡£»ý¤Á»þ´Ö¤Ï³Æ5»þ´Ö¡£
¡ÚÃë¿©¤ÎÃíÊ¸¡Û
óîÆ£Í¥´õ»ÍÃÊ¡¡¥¨¥¾¼¯¤Î¥«¥ì¡¼
°ËÆ£º»·Ã½÷Î®»ÍÃÊ¡¡ÃíÊ¸¤Ê¤·
¡ÚÃë¿©µÙ·Æ»þ¤Î»Ä¤ê»ý¤Á»þ´Ö¡Û
¢¥°ËÆ£º»·Ã½÷Î®»ÍÃÊ¡¡3»þ´Ö28Ê¬¡Ê¾ÃÈñ32Ê¬¡Ë
¢¤óîÆ£Í¥´õ»ÍÃÊ¡¡2»þ´Ö56Ê¬¡Ê¾ÃÈñ1»þ´Ö4Ê¬¡Ë
