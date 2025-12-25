ロッチ・コカドケンタロウ、センス光る“自作”のサボテンツリーを今年も披露「めちゃかわいー」「ポインコ兄弟も飾られてる！」「確実に大きくなっていますね」
お笑いコンビ・ロッチのコカドケンタロウ（47）が24日、自身のインスタグラムを更新。毎年恒例となっている自宅の“サボテンツリー”を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】「めちゃかわいー」「こだわりが感じられるステキなツリーですね」コカドが披露したサボテンツリー
コカドは「Merry Xmas 2025」「毎年恒例のサボテンツリー2025バージョンをどうぞ」とつづり、クリスマス仕様にデコレーションされたサボテンの写真を複数枚アップ。星のオーナメントやぬいぐるみ、小物などが飾られ、サボテンをツリーに見立てた独創的な演出が目を引く。
投稿された写真では、室内に置かれた大きなサボテンが存在感を放ち、足元にはぬいぐるみやスノードームが並ぶなど、細部までこだわった飾り付けが印象的だ。
コメント欄には「めちゃかわいー」「コカドさんらしさ全開で素敵です」「オシャレ」「コカドさんのこだわりが感じられるステキなツリーですね」「毎年確実に大きくなっていますね」「今年も素敵な飾り付け」「ポインコ兄弟も飾られてる！」「最高のツリーですね」などの声が寄せられている。
