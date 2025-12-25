【 ダンディ坂野 】 「サンタは終了しました」 ダンディ家のクリスマス明かす 「日々少しずつせがまれるので」
お笑い芸人のダンディ坂野さんが、「こども性暴力防止法 認定事業者マーク発表会」に登場しました。
今回発表されるマークは、来年施行される「こども性暴力防止法」の理念を広く共有するためのシンボルで、こどもを性暴力から守る体制を整えている事業者が用いることができるものです。
マークのモチーフとなっている「こまもろう」と同じ色のオレンジスーツで登場したダンディさん。“自前です。6年ぶりくらいに着ました”と、輝く笑顔を見せていました。
また、小学生の息子さんは受験を控えているそうで、ダンディさんは“大変な時期。この後帰ったら塾に送って、また（夜に）迎えに行く”と、パパの表情を浮かべていましたが、イベントの締めでは芸人の顔に戻り、“「こどもを守る」マークをゲッツ！”と、伝家の宝刀で（ダンディさんらしい）絶妙な空気感で拍手を巻き起こしていました。
イベント後の質疑応答では、ダンディ家のクリスマスについて聞かれて“（プレゼントは）渡してないです。なぜかというと、日々少しずつせがまれるので、クリスマスもやっちゃうとつけあがる”と、笑顔で回答。“サンタは、上の子の中学一年のクリスマスで終了しました。コスチュームとか頑張ったんですけど、そんなに盛り上がってなかったので...”と、ダンディ家には長いことサンタが来ていないことも明かしていました。
