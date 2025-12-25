年末年始の帰省にぴったり 子ども服の「上下セット整う畳み方」 出し入れしやすい＆コーデにも迷わないコツ
関西電力株式会社の公式インスタグラムが、年末年始の帰省に役立ちそうな「子ども服の畳み方」を紹介する動画を公開した。
【動画】出し入れしやすい・コーデにも迷わない「上下セット整う畳み方」
投稿では「ごちゃごちゃ卒業 上下セット整う畳み方」と題し、子ども服を探す際の「取り出しづらさ」「パジャマの上下が見つからない」などのストレスを軽減する便利な畳み方を披露している。畳み方は以下の通り。
【畳み方】
1：襟の少し下に半分に折ったズボンを置いて
2：両袖をズボンの幅に合わせて畳む
3：ズボンを上に折り上げて3等分になるように畳む
4：中に入れ込んで留めたら完成
この畳み方について「一式まとまるから 出し入れしやすいしコーデにも迷わない 肌着もズボンと一緒にいれて畳んだらお風呂の準備もらくちん 大人用の衣類も同じように畳めるから 荷物もごちゃつかなくてスッキリ」とおすすめポイントをつづっている。
最後は「以下の注意点を読んでぜひ試してみてね」と呼びかけた、
【注意点】
「素材によってはシワがつきやすい衣類もありますので、ご自身の衣類の素材に合わせてご活用ください。
厚手の服やデリケート素材には適さない場合があります。あらかじめご確認ください。
長期保管の際は、防虫・通気性対策などもあわせて行ってください」
