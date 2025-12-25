歌手の酒井法子（54）が、23日、Instagramを更新した。 クリスマスディナーショーでのきらびやかなドレス姿を動画で公開し、反響が寄せられている。

【映像】胸元あらわなドレス姿

酒井はこれまでも、イベントに出演した際の太ももあらわなミニスカドレス姿や、舞台の楽屋での様子などを披露してきた。

2025年12月17日の更新では、石川県・金沢市で行われたクリスマスディナーショーの様子をアップ。「今年のテーマカラーは、白、青、シルバー。そして、宇宙。（楽曲）碧いうさぎからインスピレーションを膨らませました」とつづり、酒井がウサ耳をつけたバニーガール姿のグッズなどを公開していた。

クリスマスディナーショーでドレス姿を公開

23日の更新では、大阪でのクリスマスディナーショーでのきらびやかなドレス姿などを公開し、「こんなに幸せな年末の締めくくりは、他に考えられない程です。これも、酒井法子を応援してくださる皆様の温かいお気持ち、お力添えのお陰様でございます。本当に本当にありがとうございました」と投稿。

この投稿にファンからは、「わぁ〜のりこちゃん、めちゃきれい」「マンモス美人」「歳を重ねても可愛いし、きれい」「女神やん！」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）