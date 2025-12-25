°æ¾å¾°Ìï¤¬ºÇ¿·¥Ñ¥¦¥ó¥É¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥Ñ¥¦¥ó¥É¤Ç2°ÌÉâ¾å¡¡¥¦¥·¥¯¤¬1°ÌÊÖ¤êºé¤¡¡ÃæÃ«½á¿Í¤Ï6°Ì¤Ë
¡¡ÊÆ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°ÀìÌç»ï¥ê¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¤Ï24Æü¡¢Æ±»ïÁªÄê¥Ñ¥¦¥ó¥É¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥Ñ¥¦¥ó¥É¡ÊPFP¡¢Á´³¬µé¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ÎºÇ¶¯¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ë¤ÎºÇ¿·¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½¡£4³¬µéÀ©ÇÆ¤ÎÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡Ê32¡áÂç¶¶¡Ë¤¬Á°²ó¤Þ¤Ç¤Î3°Ì¤«¤é2°Ì¤ØÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë3³¬µé¤Ç¤Î4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿Á°²ó1°Ì¤Î¥Æ¥ì¥ó¥¹¡¦¥¯¥í¥Õ¥©¡¼¥É¡Ê38¡áÊÆ¹ñ¡Ë¤¬°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¤«¤é³°¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¥È¥Ã¥×10¤ÎÁª¼ê¤Ï1¤Ä¤º¤Ä½ç°Ì¤¬·«¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£1°Ì¤Ë¤ÏWBA¡õWBC¡õIBF3ÃÄÂÎÅý°ì¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤Î¥ª¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ë¡¦¥¦¥·¥¯¡Ê38¡á¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡Ë¤¬ÊÖ¤êºé¤¡¢3³¬µéÀ©ÇÆ¤ÎÁ°WBC¡õIBFÅý°ìÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡¦ÃæÃ«½á¿Í¡Ê27¡áM.T¡Ë¤Ï7°Ì¤«¤é6°Ì¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé¤ÎWBA¡õWBC¡õWBO3ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¥¸¥§¥·¡¼¡¦¡È¥Ð¥à¡É¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¡Ê25¡áÊÆ¹ñ¡¢Äë·ý¡Ë¤¬3°Ì¡£10°Ì¤Ë¤Ï¿·¤¿¤Ë¥ß¥Ë¥Þ¥àµé¤ÎWBA¡õWBOÅý°ì²¦¼Ô¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥³¥é¡¼¥¾¡Ê28¡áÊÆ¹ñ¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£ºÇ¿·¤ÎPFP¥È¥Ã¥×10¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
(£±)¥ª¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ë¡¦¥¦¥·¥¯¡Ê¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡Ë24¾¡15KO
(£²)°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë31¾¡27KO
(£³)¥¸¥§¥·¡¼¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë23¾¡16KO
(£´)¥É¥ß¥È¥ê¡¼¡¦¥Ó¥Ü¥ë¡Ê¥í¥·¥¢¡Ë24¾¡12KO1ÇÔ
(£µ)¥¢¥ë¥Ä¡¼¥ë¡¦¥Ù¥Æ¥ë¥Ó¥¨¥Õ¡Ê¥í¥·¥¢¡¢¥«¥Ê¥À¡Ë21¾¡20KO1ÇÔ
(£¶)ÃæÃ«½á¿Í¡ÊM.T¡Ë31¾¡24KO
(£·)¥·¥ã¥¯¡¼¥ë¡¦¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¥½¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë24¾¡11KO
(£¸)¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Ù¥Ê¥Ó¥Ç¥¹¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë31¾¡25KO
(£¹)¥Ç¥Ó¥ó¡¦¥Ø¥¤¥Ë¡¼¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë33¾¡15KO
(10)¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥³¥é¡¼¥¾¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë13¾¡10KO