【第5話】 12月25日 公開

【拡大画像へ】

講談社は12月25日、misekiss氏によるマンガ「保知矢さんはあまりある」の第5話「からあげ焼きそば」をヤンマガWebに公開した。

本作は第1回ヤングマガジンXコンペを勝ち抜いたエントリー作品「隣の席の無口ギャルに餌付けしたら」の連載化作品。好きな時間に好きなだけ食べる自由奔放な保知矢（ほちや）さんと、現実に興味の薄い低燃費な高校生・米沢のりとによる凸凹ラブコメ。

第5話では、米沢にライバル心を燃やしつつも、保知矢さんから心の狭い女と思われたくない柚木は、米沢、保知矢さんと3人でお弁当タイムを過ごすことになる。

現在ヤンマガWebでは全話が無料で公開されている。次回の更新は1月1日の予定。

【最新話】

第5話「からあげ焼きそば」のページ

【無料】

第4話「ギャル友登場！」のページ

第3話「とろける体力測定」のページ

【あらすじ】

現実に興味の薄い低燃費な高校生・米沢のりとは、同じクラスの保知矢（ほちや）さんが気になって仕方がない。周りを気にせず、好きな時間に好きなだけ食べる自由奔放な自分とは正反対の彼女から、どこか目が離せなくなっていく…。