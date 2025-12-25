RSK

¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û12·î26Æü¤Ï¤É¤³¤¬º®¤à¡©NEXCOÅìÆüËÜ¡¦ÃæÆüËÜ¡¦À¾ÆüËÜ¥¨¥ê¥¢

¢¢²¼¤ê¡§1·î2Æü¡¦1·î3Æü
¢¢¾å¤ê¡§1·î2Æü¡¦1·î3Æü

¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤ª½Ð³Ý¤±¤ÎºÝ¤Ëº®»¨¤Ë´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î½ÂÂÚ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò°Ê²¼¤Ë¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£NEXCO³Æ¼Ò¤Ç¤Ï¡Öº®»¨¤¹¤ëÆü¡¦»þ´ÖÂÓ¤ÎÁ°¸å¤ÎÍøÍÑ¤ò¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤¢¤¹(26Æü)¤Ï¤É¤³¤¬º®¤à¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£

¡Ö½ÂÂÚÍ½ÁÛ¡×12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ï¤É¤³¤¬º®¤à¡©¡ÚÅìÆüËÜ¡Û

¡Ú²èÁü①¡Û¤ÏÃÏ¿Þ¤Ç°ìÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ë¡¢26Æü¤ÎNEXCOÅìÆüËÜ¡¦ÃæÆüËÜ¥¨¥ê¥¢¤Î½ÂÂÚÍ½Â¬¤Ç¤¹¡£¡Ê²èÁüÄó¶¡¡§NEXCOÅìÆüËÜ¥Ûー¥àー¥Úー¥¸¡Ë

¢¢¼óÅÔ·÷Ãæ±ûÏ¢Íí¼«Æ°¼ÖÆ»
¡Ò¾å¤ê¡Ó
¡¦ÁêÌÏ¸¶IC¢ª³¤Ï·Ì¾JCT ³¤Ï·Ì¾JCTÉÕ¶á¡¡15¥­¥í
¡Ò²¼¤ê¡Ó
¡¦·÷±û¸üÌÚIC¢ªÁêÌÏ¸¶IC¡¡ÁêÌÏ¸¶ICÉÕ¶á¡¡10¥­¥í

¢¢Åìµþ³°´Ä¼«Æ°¼ÖÆ»
¡Ò¾å¤ê¡Ó
¡¦»°¶¿Ãæ±ûIC¢ªÀî¸ýÅìIC¡¡Àî¸ýÅìICÉÕ¶á¡¡10¥­¥í

¢¢Ãæ±û¼«Æ°¼ÖÆ»
¡Ò¾å¤ê¡Ó
¡¦¹ñÎ©ÉÜÃæIC¢ª¹â°æ¸ÍIC¡¡¹â°æ¸Í½Ð¸ýÉÕ¶á¡¡10¥­¥í

¢¢ÅìÌ¾¹âÂ®Æ»Ï©
¡Ò¾å¤ê¡Ó
¡¦°½À¥SIC¢ª²£ÉÍÀÄÍÕIC¡¡²£ÉÍÀÄÍÕICÉÕ¶á¡¡15¥­¥í
¡¦¿ÁÌîÃæ°æIC¢ª²£ÉÍÄ®ÅÄIC¡¡°½À¥SICÉÕ¶á¡¡15¥­¥í
¡Ò²¼¤ê¡Ó
¡¦ÅìµþIC¢ª°½À¥SIC¡¡°½À¥SICÉÕ¶á¡¡20¥­¥í

¡Ö½ÂÂÚÍ½ÁÛ¡×12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ï¤É¤³¤¬º®¤à¡©¡ÚÃæÉô¡Û

¡Ú²èÁü②¡Û¤ÏÃÏ¿Þ¤Ç°ìÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ë¡¢26Æü¤ÎNEXCOÃæÆüËÜ¥¨¥ê¥¢¤Î½ÂÂÚÍ½Â¬¤Ç¤¹¡£¡Ê²èÁüÄó¶¡¡§NEXCOÃæÆüËÜ¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Ë

¢¢ÅìÌ¾¹âÂ®Æ»Ï©
¡Ò¾å¤ê¡Ó
¡¦½ÕÆü°æIC¢ªÅìÌ¾»°¹¥IC¡¡Åì¶¿PAÉÕ¶á¡¡15¥­¥í
¡Ò²¼¤ê¡Ó
¡¦²¬ºêIC¢ªË­ÅÄJCT¡¡Ë­ÅÄJCTÉÕ¶á¡¡10¥­¥í

¡Ö½ÂÂÚÍ½ÁÛ¡×12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ï¤É¤³¤¬º®¤à¡©¡Ú´ØÀ¾¡Û

¡Ú²èÁü③～⑤¡Û¤ÏÃÏ¿Þ¤Ç°ìÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ë¡¢26Æü¤ÎNEXCOÀ¾ÆüËÜ¥¨¥ê¥¢¤Î½ÂÂÚÍ½Â¬¤Ç¤¹¡£¡Ê²èÁüÄó¶¡¡§NEXCOÀ¾ÆüËÜ¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Ë

¢¢Ì¾¿À¹âÂ®Æ»Ï©
¡Ò²¼¤ê¡Ó
¡¦ÁðÄÅJCT¢ªÂçÄÅIC¡¡ÂçÄÅICÉÕ¶á¡¡10¥­¥í

¢¢µþ¼¢¥Ð¥¤¥Ñ¥¹
¡Ò²¼¤ê¡Ó
¡¦Æî¶¿IC¢ªµðÌºIC¡¡µðÌºICÉÕ¶á¡¡10¥­¥í

¢¢ºå¿À¹âÂ®Æ»Ï©
¡Ò¾å¤ê¡Ó
¡¦¹â°æÅÄ¥µ¥°ÉÕ¶á¡¡10¥­¥í
¡¦²ÃÅç¥µ¥°ÉÕ¶á¡¡19¥­¥í
¡¦¿ÜËáIC¢ª°²²°IC¡¡°²²°¹çÎ®ÉÕ¶á¡¡21¥­¥í
¡Ò²¼¤ê¡Ó
¡¦À¾Ä¹ËÙ¹çÎ®ÉÕ¶á¡¡10¥­¥í
¡¦ÃæÇ·ÅçJCTÉÕ¶á¡¡13¥­¥í
¡¦ÂçÉÍ½Ð¸ýÉÕ¶á¡¡10¥­¥í
¡¦»°Êõ¥µ¥°ÉÕ¶á¡¡11¥­¥í
¡¦À¾Á¥¾ìJCTÉÕ¶á¡¡10¥­¥í
¡¦Éð¸ËÀîIC¢ªÌ«ÀîJCT¡¡Ìø¸¶À¾¹çÎ®ÉÕ¶á¡¡16¥­¥í

¡Ö½ÂÂÚÍ½ÁÛ¡×12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ï¤É¤³¤¬º®¤à¡©¡Ú¶å½£¡Û

¡Ú²èÁü⑥⑦¡Û¤ÏÃÏ¿Þ¤Ç°ìÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ë¡¢26Æü¤ÎNEXCOÀ¾ÆüËÜ¥¨¥ê¥¢¤Î½ÂÂÚÍ½Â¬¤Ç¤¹¡£¡Ê²èÁüÄó¶¡¡§NEXCOÀ¾ÆüËÜ¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Ë

¢¢¶å½£¼«Æ°¼ÖÆ»
¡Ò¾å¤ê¡Ó
¡¦µ×Î±ÊÆIC¢ªÃÞ»çÌîIC¡¡´ð»³PAÀèÉÕ¶á¡¡10¥­¥í
¡¦ÃÞ¸å¾®·´IC¢ªÃÞ»çÌîIC¡¡´ð»³PAÀèÉÕ¶á¡¡15¥­¥í

¢¢²­Æì¼«Æ°¼ÖÆ»
¡Ò¾å¤ê¡Ó
¡¦²­ÆìËÌIC¢ªÀ¾¸¶IC¡¡Ãæ¾ëPAÉÕ¶á¡¡10¥­¥í