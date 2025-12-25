¡Ú26Æü¤Ëº®»¨¤¹¤ë¤Î¤Ï¤É¤³¡©¡Û°²²°¹çÎ®ÉÕ¶á¤Ç21¥¥í¡¡°½À¥SICÉÕ¶á¤Ç20¥¥í¡¡ÅìËÌÆ»～´Ø±ÛÆ»～Ãæ±ûÆ»～ÅìÌ¾～Ì¾¿À～Ãæ¹ñÆ»～»³ÍÛÆ»～¶å½£Æ»¡ÚNEXCOÅìÆüËÜ¡¦ÃæÆüËÜ¡¦À¾ÆüËÜ Ç¯ËöÇ¯»Ï ¹âÂ®Æ»Ï© ½ÂÂÚÍ½Â¬2025-2026¡Û
¤¤¤è¤¤¤èÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Îµ¢¾Ê¥·ー¥º¥ó¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£NEXCO³Æ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯¤ÎÆ»Ï©¤Îº®»¨¤Î¥Ôー¥¯¤Ï...
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û12·î26Æü¤Ï¤É¤³¤¬º®¤à¡©NEXCOÅìÆüËÜ¡¦ÃæÆüËÜ¡¦À¾ÆüËÜ¥¨¥ê¥¢
¢¢²¼¤ê¡§1·î2Æü¡¦1·î3Æü
¢¢¾å¤ê¡§1·î2Æü¡¦1·î3Æü
¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª½Ð³Ý¤±¤ÎºÝ¤Ëº®»¨¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î½ÂÂÚ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò°Ê²¼¤Ë¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£NEXCO³Æ¼Ò¤Ç¤Ï¡Öº®»¨¤¹¤ëÆü¡¦»þ´ÖÂÓ¤ÎÁ°¸å¤ÎÍøÍÑ¤ò¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö½ÂÂÚÍ½ÁÛ¡×12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ï¤É¤³¤¬º®¤à¡©¡ÚÅìÆüËÜ¡Û
¡Ú²èÁü①¡Û¤ÏÃÏ¿Þ¤Ç°ìÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ë¡¢26Æü¤ÎNEXCOÅìÆüËÜ¡¦ÃæÆüËÜ¥¨¥ê¥¢¤Î½ÂÂÚÍ½Â¬¤Ç¤¹¡£¡Ê²èÁüÄó¶¡¡§NEXCOÅìÆüËÜ¥Ûー¥àー¥Úー¥¸¡Ë
¢¢¼óÅÔ·÷Ãæ±ûÏ¢Íí¼«Æ°¼ÖÆ»
¡Ò¾å¤ê¡Ó
¡¦ÁêÌÏ¸¶IC¢ª³¤Ï·Ì¾JCT ³¤Ï·Ì¾JCTÉÕ¶á¡¡15¥¥í
¡Ò²¼¤ê¡Ó
¡¦·÷±û¸üÌÚIC¢ªÁêÌÏ¸¶IC¡¡ÁêÌÏ¸¶ICÉÕ¶á¡¡10¥¥í
¢¢Åìµþ³°´Ä¼«Æ°¼ÖÆ»
¡Ò¾å¤ê¡Ó
¡¦»°¶¿Ãæ±ûIC¢ªÀî¸ýÅìIC¡¡Àî¸ýÅìICÉÕ¶á¡¡10¥¥í
¢¢Ãæ±û¼«Æ°¼ÖÆ»
¡Ò¾å¤ê¡Ó
¡¦¹ñÎ©ÉÜÃæIC¢ª¹â°æ¸ÍIC¡¡¹â°æ¸Í½Ð¸ýÉÕ¶á¡¡10¥¥í
¢¢ÅìÌ¾¹âÂ®Æ»Ï©
¡Ò¾å¤ê¡Ó
¡¦°½À¥SIC¢ª²£ÉÍÀÄÍÕIC¡¡²£ÉÍÀÄÍÕICÉÕ¶á¡¡15¥¥í
¡¦¿ÁÌîÃæ°æIC¢ª²£ÉÍÄ®ÅÄIC¡¡°½À¥SICÉÕ¶á¡¡15¥¥í
¡Ò²¼¤ê¡Ó
¡¦ÅìµþIC¢ª°½À¥SIC¡¡°½À¥SICÉÕ¶á¡¡20¥¥í
¡Ö½ÂÂÚÍ½ÁÛ¡×12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ï¤É¤³¤¬º®¤à¡©¡ÚÃæÉô¡Û
¡Ú²èÁü②¡Û¤ÏÃÏ¿Þ¤Ç°ìÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ë¡¢26Æü¤ÎNEXCOÃæÆüËÜ¥¨¥ê¥¢¤Î½ÂÂÚÍ½Â¬¤Ç¤¹¡£¡Ê²èÁüÄó¶¡¡§NEXCOÃæÆüËÜ¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Ë
¢¢ÅìÌ¾¹âÂ®Æ»Ï©
¡Ò¾å¤ê¡Ó
¡¦½ÕÆü°æIC¢ªÅìÌ¾»°¹¥IC¡¡Åì¶¿PAÉÕ¶á¡¡15¥¥í
¡Ò²¼¤ê¡Ó
¡¦²¬ºêIC¢ªËÅÄJCT¡¡ËÅÄJCTÉÕ¶á¡¡10¥¥í
¡Ö½ÂÂÚÍ½ÁÛ¡×12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ï¤É¤³¤¬º®¤à¡©¡Ú´ØÀ¾¡Û
¡Ú²èÁü③～⑤¡Û¤ÏÃÏ¿Þ¤Ç°ìÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ë¡¢26Æü¤ÎNEXCOÀ¾ÆüËÜ¥¨¥ê¥¢¤Î½ÂÂÚÍ½Â¬¤Ç¤¹¡£¡Ê²èÁüÄó¶¡¡§NEXCOÀ¾ÆüËÜ¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Ë
¢¢Ì¾¿À¹âÂ®Æ»Ï©
¡Ò²¼¤ê¡Ó
¡¦ÁðÄÅJCT¢ªÂçÄÅIC¡¡ÂçÄÅICÉÕ¶á¡¡10¥¥í
¢¢µþ¼¢¥Ð¥¤¥Ñ¥¹
¡Ò²¼¤ê¡Ó
¡¦Æî¶¿IC¢ªµðÌºIC¡¡µðÌºICÉÕ¶á¡¡10¥¥í
¢¢ºå¿À¹âÂ®Æ»Ï©
¡Ò¾å¤ê¡Ó
¡¦¹â°æÅÄ¥µ¥°ÉÕ¶á¡¡10¥¥í
¡¦²ÃÅç¥µ¥°ÉÕ¶á¡¡19¥¥í
¡¦¿ÜËáIC¢ª°²²°IC¡¡°²²°¹çÎ®ÉÕ¶á¡¡21¥¥í
¡Ò²¼¤ê¡Ó
¡¦À¾Ä¹ËÙ¹çÎ®ÉÕ¶á¡¡10¥¥í
¡¦ÃæÇ·ÅçJCTÉÕ¶á¡¡13¥¥í
¡¦ÂçÉÍ½Ð¸ýÉÕ¶á¡¡10¥¥í
¡¦»°Êõ¥µ¥°ÉÕ¶á¡¡11¥¥í
¡¦À¾Á¥¾ìJCTÉÕ¶á¡¡10¥¥í
¡¦Éð¸ËÀîIC¢ªÌ«ÀîJCT¡¡Ìø¸¶À¾¹çÎ®ÉÕ¶á¡¡16¥¥í
¡Ö½ÂÂÚÍ½ÁÛ¡×12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ï¤É¤³¤¬º®¤à¡©¡Ú¶å½£¡Û
¡Ú²èÁü⑥⑦¡Û¤ÏÃÏ¿Þ¤Ç°ìÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ë¡¢26Æü¤ÎNEXCOÀ¾ÆüËÜ¥¨¥ê¥¢¤Î½ÂÂÚÍ½Â¬¤Ç¤¹¡£¡Ê²èÁüÄó¶¡¡§NEXCOÀ¾ÆüËÜ¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Ë
¢¢¶å½£¼«Æ°¼ÖÆ»
¡Ò¾å¤ê¡Ó
¡¦µ×Î±ÊÆIC¢ªÃÞ»çÌîIC¡¡´ð»³PAÀèÉÕ¶á¡¡10¥¥í
¡¦ÃÞ¸å¾®·´IC¢ªÃÞ»çÌîIC¡¡´ð»³PAÀèÉÕ¶á¡¡15¥¥í
¢¢²Æì¼«Æ°¼ÖÆ»
¡Ò¾å¤ê¡Ó
¡¦²ÆìËÌIC¢ªÀ¾¸¶IC¡¡Ãæ¾ëPAÉÕ¶á¡¡10¥¥í