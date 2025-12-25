２５日の債券市場で、先物中心限月３月限は反発。需給改善を期待した買いなどが先行したものの、この日に財務省が実施する２年債入札への警戒感から上値追いの勢いは乏しかった。



ロイター通信が２４日に「財務省は、市中向けに新規発行する超長期国債の２０２６年度発行額を１７兆円程度と、当初比７兆円程度減らす方向で調整に入った」と報じ、長期金利の指標となる１０年債の増額も見送ると伝えたことから需給の引き締まりを意識した買いが先行。前日の米長期債相場が上昇（金利は低下）したことも支援材料となり、債券先物は寄り付き直後に一時１３３円２１銭まで上伸した。ただ、日銀の早期利上げ観測から国内金利の先高観は根強く、２年債入札が不安視されているもよう。きょうは日銀の植田和男総裁の講演が予定されていることも買いの勢いを鈍らせ、午前１０時４０分すぎには前日終値と同値の１３２円８０銭まで押される場面があった。



午前１１時の先物３月限の終値は前日比６銭高の１３２円８６銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは、前日に比べて０．０１０％低い２．０３０％で推移している。



