週刊アンケート：【結果発表】イルミネーション撮るとき三脚使う？
イラスト：飯田ともき
12月15日（月）から12月22日（月）まで実施したアンケート、「イルミネーション撮るとき三脚使う？」の回答編です。
選択項目 投票数 使う 106 使わない 414 どちらもあり 164 合計 684
お寄せいただいたコメントを一部抜粋して掲載します。
どちらもあり 人の邪魔にならないとこれでは三脚。人がたくさんいる場所では手持ち。カップルの目の前では三脚 混雑具合によります。メジャーなイルミなら、三脚広げ同じ場所に長居してたら迷惑ですが、然程混んでないイルミなら、低いISOで、綺麗に仕上げたい。 人出次第で。できれば使いたいですね。 普段は人通りが多いので使わないことがほとんど。ビルの屋上でも制限されていたので、三脚は持って行くが使わずに済ますことが多い。 大抵は手持ちで構図を探します。たまに長秒で人や車を流したくなることがあり、その時は小型のフレキシブル三脚をガードレールやポールに巻いて使います。 手持ちの機動力が高いが、きちんと撮影するなら三脚を使いたいから毎回悩む。 三脚有ると便利だけど持ってないことが多い。その場合は“身体三脚”でブレを押さえて撮ります！ 使いたいが一般の人の邪魔になってカメラマンのイメージを下げたくないので使わないことが多い シャッタースピードを遅くして周りの人を消したいときは三脚つかいますね。イルミネーションと家族のスナップ的なときは手持ちで撮っちゃいます。 なければないで、三脚以外の方法でカメラを固定することが多いです。ベンチやフェンスに置くとか。
使う スローシャッターにして、可能なら人を消したい、また絞り込みたいが高感度ノイズは避けたい。もちろん混雑時はあきらめる。 手ブレ補正があるとはいえ、寒さで体ごと震えない保証はない 点光源はブレがはっきりわかるので、やっぱり三脚は必要です。 構図を決めた後に人がいなくなるタイミングを待つので。 今使っているカメラが古いので、三脚を使います。今のカメラは手ブレ補正が良いんですね～ たまたま出会ったのなら手持ちですが、ちゃんと撮影に行ったなら必ず使います。絞り込んだりもしますし、構図もバッチリ決まるし。 F11まで絞って光芒を出すためと感度上げすぎてノイズなるべく出したくないので 仕事で撮影 手振れ補正がどんなに優秀でも、基本的に夜間撮影は三脚、レリーズは必ず使います。最終的にコンポジット等で画像を合わせる時は微妙なズレは厳禁なので。 寒すぎて、手持ちだと耐えられないー。
使わない 使えない。が正解。三脚使えるほど人のいないイルミネーションキラキラな所に行ったことがないです。 使わないのではなく禁止されているところが多くて使えない。使おうものなら燃える。 やはりイルミネーションは人通りが多いので三脚は使わないです。フルサイズなど高感度に強いボディ、なるべく明るい単焦点、ガードレールや橋の欄干など地上の設備に押し当てる、呼吸を止めてセルフタイマー、などやれる事はとりあえず全部やる。最後は気合と根性で構えて数枚連写すれば大体なんとかなります イルミネーション撮るぐらいで三脚持ち歩かないなぁ 初めて撮った時は「念のため……」で三脚使いましたけど、今は当時より性能のいいカメラなので（笑）手持ちで十分いけますね。 カメラの高感度耐性が上がり、大口径レンズ、手ブレ補正機能もあるので三脚を使う理由が見当たらない イルミネーションを白飛びしないように撮ると、手ブレしない程度のシャッタースピードを切ることは可能だと考えるから 機動性を重視する スナップ感覚で撮りたい イルミネーション＋人物の撮影が多いので、どのみちSSはあまり遅くできないから。明るいレンズで感度高めで撮ることが多い。 何とかなってるから OM SYSTEMの手ブレ補正を舐めてもらっては困るw