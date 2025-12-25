水浴び中の小鳥を撮影したら…「これは芸術」「躍動感がある」「めっちゃ気持ちよさそう！」
【写真を見る】水しぶきがこっちにも飛んできそう！ダイナミック水浴びの瞬間
今、Xではダイナミックに水浴びをする小鳥を写真におさめたポストが3.2万いいねを集めて話題となっています。
投稿主さんの撮影スキルの高さはもちろん、撮影のタイミングもバッチリだったその写真は「芸術」と思わず呼びたくなるほど…！「絵画にして飾りたい」といったコメントも見受けられた写真の内容とは、一体どんなものだったのでしょうか。
そんな躍動感あるフギンちゃんの水浴びポストに送られたコメントの中で、印象深いものをお聞きすると「水浴びの様子に『かわいい』『芸術』などの感想ももちろん嬉しかったのですが、『なんてかわいい色柄の子』などキンカチョウを飼っていないであろう方からもリプライを頂けたのが印象的でした」と教えてくださった飼い主さん。私もキンカチョウをこちらのポストで知ったのですが、色柄のかわいさやチークをつけたようなほっぺに思わず虜になってしまいました♪
飼い主さんのポストを拝見していると、どうやら水浴びに「うまい」「ひかえめ」という差があるとのこと…。フギンちゃんの水浴びは具体的にどのあたりが「うまい」のでしょうか？気になったので質問してみると「フギンの水浴びが『うまい』点は、羽の使い方がダイナミックで、全身を上手に使って水を巻き上げるところです。我が家ではスプラッシュ・フーと呼んでいます」とのご回答が。スプラッシュ・フー…必殺技みたいでかっこいいですね…！
また、スプラッシュ・フーが発動した水浴びの後はいつもポストのような飛沫量になるようで…飼い主さんいわく「周囲がきれいな円状に水浸しになります」とのこと。
また、トリドリマルドリさんご一家ではムニンちゃんというフギンちゃんの弟も暮らしており、ムニンちゃんは水浴びは「ひかえめ」とポストから拝見できました。
そんな水浴びですが、実は運動やストレス発散にもなるのだとか。フギンちゃんム二ンちゃんは水浴び前後で行動など変化したりするのか、飼い主さんにお聞きすると「『浴びた〜』という、やりきった表情をします。水浴び後は2羽とも羽を乾かすのに忙しそうです。飼い主の服やタオルケットなど水を吸う場所を飛びまわって乾かしています」とのこと。羽の乾かし方に驚きつつ、やりきった表情を想像してほほえましくなります。
ちなみに飼い主さんに、水浴びをするフギンちゃんをみた時の気持ちを伺うと「毎回気持ちよさそうに、そして頑張って水浴びする姿がとてもかわいいです」と教えてくださり、かわいさのお墨付きまでいただきました。
そんなかわいいが詰まったフギンちゃんとムニンちゃんと暮らしている飼い主さんに、キンカチョウの魅力をお聞きすると「キンカチョウは小さい鳥ですが、表情や仕草がとても愛らしく感情豊かです。さらに、特徴的な模様がとても綺麗です。それぞれのキンカチョウで全然鳴き声が違う、個性があることも魅力の一つです」と教えていただきました。
さらに「またさりげなく寄り添ってきてくれたりするところや、ちょこんとした存在感が本当にかわいらしいところが最大の魅力です」とのことで、キンカチョウのしぐさや行動すべてが魅力的に感じます！
最後に、フギンちゃんムニンちゃんの最近の様子などを質問！「最近は壁に設置している木の巣箱を2羽で取り合っています。2羽で仲良く入っていた時期もあったのですが、今はお互い自分だけの陣地にしたいようです。巣箱に入れたとき、フギンは満足そうに落ち着きますが、ムニンは喜びの鳴き声をあげます。仕草がそれぞれ違うのもかわいらしいです」と飼い主さん。巣箱争奪戦もほほえましいのですが、それぞれが巣箱に入ったときの反応もまた愛らしいですね。巣箱は一体誰のものになるのでしょうか…！
フギンちゃんムニンちゃんのかわいいポストはもちろん、キンカチョウ愛に溢れ、グッズ展開などもされているトリドリマルドリ（@torimarudori）さんのX、是非チェックしてみてください♪
文＝SI