にやぁ。私、かわいいでしょ？ 容姿を気にしすぎて精神的に追い詰められたJK、ついに現実逃避し始めて……【ないものねだりの女達。 #707】
容姿を気にしすぎている美月の様子を心配した美代。調べていくうちに、精神疾患の可能性があると気づいて……？
スマホの中の月美を自分と思いこむことで、心を守ろうとしているんですね……。美代、ここで踏ん張って美月を説得して欲しいです……！
