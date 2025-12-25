神戸から清水に完全移籍の本多。写真：永島裕基

写真拡大

　清水エスパルスは12月25日、ヴィッセル神戸のDF本多勇喜が完全移籍で加入することを発表した。

　攻守両面で活躍が期待される34歳のニューカマーだ。クラブの公式サイトを通じて、反町康治GMは次のようにコメントした。

「身長は大きくありませんが、跳躍力、スピードは並外れており、守備力アップに大きく貢献してくれることと期待しています。また、高精度なフィードや突破力も大きな魅力で、チャンスメイクにより得点機会が増えることを楽しみにしています。

　新たに就任する吉田孝行監督の考えをすぐに実践出来るプレーモデルとしての役割にも大きく期待し、本多選手の新たなチャレンジを出来る限りサポートしていきたく思っています」
 
　昨季まで神戸を率いていた指揮官と、来季からは清水で共闘する。本多は「サッカー王国と呼ばれるこの清水の地で、ファン、サポーターの皆さんの前でプレーできることを、今から心待ちにしています。チームの目標達成に貢献できるように日々全力を尽くします」と気合十分だ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

