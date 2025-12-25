Snow Manの阿部亮平と佐久間大介が、それぞれ自身のInstagramやXを更新。『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON』東京ドーム公演の舞台裏で撮影された、クリスマスムードあふれるオフショットを公開した。

■阿部亮平はメンバーカラー“緑”の衣装×サンタ帽子で登場

阿部はInstagramのストーリーズにて、光沢感のあるメンバーカラー“緑”のサンタ衣装に身を包み、同色のサンタ帽子をかぶった自撮りショットを投稿。

「Merry Christmas！」の手書き文字が添えられた1枚で、ヘッドセットを装着したまま、雪だるまが描かれたカードを手にしている。舞台裏らしい臨場感と、季節感のある装いが印象的だ。

■佐久間大介は私服スタイル。愛猫との“ラブラブ”ショットも

佐久間はXで「メリークリスマス」とつづり、ピンクヘアが印象的な自撮り写真を公開。背後には雪だるまやリース、キャンドルなどが並び、「MERRY CHRISTMAS」の文字があしらわれた華やかな装飾が広がっている。

ブラックのロンTにチェーンネックレスを合わせた私服スタイルで、髪は後ろでまとめ、黒のネイルもポイントに。ツリーの装飾を指差すようなポーズも目を引く。

さらにInstagramのストーリーズでは、クリスマス仕様のスタンプが散りばめられた写真も投稿。

同じロンT姿で腕の中には愛猫・シャチを抱き、シャチの頭にはサンタ帽子のスタンプが添えられている。佐久間はリラックスした表情を見せており、ステージ上とはまた違った柔らかな雰囲気が伝わってくる。

それぞれの投稿からは、仕事の忙しさの中でも季節のイベントを楽しむふたりの姿が垣間見え、ファンにとってもうれしいクリスマスの贈り物となったようだ。

SNSでは「アベサンタあざとかわいい」「あべぐらむ天才」「今年もかわいいサンタをありがとう」「かっこいい」「かわいすぎる佐久間家」「特大のクリスマスプレゼント」「顔が良い」「推しが美人すぎる」といった声が寄せられている。

