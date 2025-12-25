Mrs. GREEN APPLEの大森元貴が自身のInstagramを更新。12月20日放送の『Google Pixel presents ANOTHER SKY』1時間スペシャルのオフショットとして、全20枚におよぶ写真を投稿し、洗練されたファッションと旅先での自然体な表情が注目を集めている。

【画像】大森元貴・Mrs. GREEN APPLE『アナザースカイ』オフショット

■ヨーロッパの街並みに映える、大森元貴の洗練コーデ

まず公開されたのは、チェック柄のボアジャケットにサングラスを合わせた自撮りショット。ラフながらも雰囲気のある着こなしで、街歩きのワンシーンを切り取っている。

続いて、グレーのハーフパンツに黒のロングブーツを合わせ、ダッフルコートを羽織ったコーディネートで、冬のドイツの街並みに溶け込む姿も披露。クラシカルな街並みと相まって、洗練されたムードを漂わせている。

別の写真では、赤いニットに黒のフレアパンツを合わせ、マフラーをぐるっと巻いたたリラックス感のある装いも。赤みのあるヘアカラーがアクセントとなり、シンプルながらも存在感のある着こなしが印象的だ。

■若井滉斗＆藤澤涼架との仲良しショットも

全20枚の中には、若井滉斗、藤澤涼架との写真も含まれている。街中でドリンクを片手に並ぶ姿や、若井とのモノクロのプリクラ風ショット、大森の後ろから藤澤がひょっこり顔をのぞかせた自撮りショットなど、和やかな空気感が伝わってくる。

クリスマスムードたっぷりのドイツでの、ファッション性の高いカットと、肩の力が抜けたオフの雰囲気が交互に並び、1枚ごとに異なる表情を楽しめる構成となっている。

SNSでは「楽しかったのが伝わる」「赤髪似合ってる」「おしゃれ」「絵になる」「仲良いなぁ」「4枚目が美しい」「もっくんが見た景色のお裾分けありがとう」といった声が寄せられている。

■Mrs. GREEN APPLE『アナザースカイ』オフショット