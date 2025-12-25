株価指数先物【昼】 市場参加者限られスキャルピング中心のトレード 株価指数先物【昼】 市場参加者限られスキャルピング中心のトレード



日経225先物は11時30分時点、前日比20円高の5万0360円（+0.03％）前後で推移。寄り付きは5万0410円とシカゴ日経平均先物清算値（5万0440円）にサヤ寄せする形で、やや買い先行で始まった。現物の寄り付き直後には、5万0520円まで買われる場面もみられた。ただ、買い一巡後は5万0350円～5万0450円辺りでの保ち合いを継続。終盤にかけて5万0340円と前日比変わらずの水準をつけている。



日経225先物は25日移動平均線（5万0020円）とボリンジャーバンドの+1σ（5万0650円）とのレンジ内での推移を継続。スキャルピング中心のトレードのなか、概ねオプション権利行使価格の5万0375円から5万0500円での狭いレンジである。東京エレクトロン<8035>［東証P］、ファナック<6954>［東証P］が買われる一方で、アドバンテスト<6857>［東証P］、ソフトバンクグループ<9984>［東証P］が売られており、ポジションを傾けにくくさせているようだ。



NT倍率は先物中心限月で14.73倍に低下した。一時14.79倍をつける場面もみられたが、75日線（14.81倍）、25日線（14.81倍）に上値を抑えられている。両線のデッドクロスが意識されてくるなか、下向きで推移する25日線に沿った低下となるかを見極めたいところであろう。



株探ニュース

