　25日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比10円安の5万370円と小幅安で推移。日経平均株価の前場現物終値5万349.64円に対しては20.36円高。出来高は5406枚となっている。

　TOPIX先物期近は3417ポイントと前日比7.5ポイント高、現物終値比2.44ポイント高で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50370　　　　　 -10　　　　5406
日経225mini 　　　　　　 50365　　　　　 -15　　　108867
TOPIX先物 　　　　　　　　3417　　　　　+7.5　　　　6766
JPX日経400先物　　　　　 30790　　　　　 +65　　　　 294
グロース指数先物　　　　　 664　　　　　 +12　　　　1298
東証REIT指数先物　　　　2005.5　　　　　 +18　　　　　74

株探ニュース