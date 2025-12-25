日経225先物：25日正午＝10円安、5万370円
25日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比10円安の5万370円と小幅安で推移。日経平均株価の前場現物終値5万349.64円に対しては20.36円高。出来高は5406枚となっている。
TOPIX先物期近は3417ポイントと前日比7.5ポイント高、現物終値比2.44ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50370 -10 5406
日経225mini 50365 -15 108867
TOPIX先物 3417 +7.5 6766
JPX日経400先物 30790 +65 294
グロース指数先物 664 +12 1298
東証REIT指数先物 2005.5 +18 74
株探ニュース
