「質量を持った残像」を完全再現　ガンダムF91名シーンのジオラマが圧倒的完成度

「なんとォーッ！」と思わず劇中のセリフを叫びたくなるほどのクオリティです。アニメ映画「機動戦士ガンダムF91」のクライマックス、ガンダムF91とモビルアーマー・ラフレシアの激闘を再現したジオラマがXで公開され、その圧倒的な完成度に賞賛の声が集まっています。

制作したのは、モデラーの庄松屋さん。「質量を持った残像だというのか？」という、作中の名セリフと共に投稿された作品には、リミッターを解除し、装甲を剥離させながら“分身”するF91の姿が見事に表現されています。

■ モチーフとなったのはシリーズ屈指の戦闘シーン

作品のモチーフとなったシーンは、宇宙世紀0123年、フロンティアIの宙域で繰り広げられたシーブック・アノーと鉄仮面（カロッゾ・ロナ）の最終決戦。F91が「MEPE（金属剥離効果）」によって残像を生み出し、ラフレシアを翻弄するシーンは、ガンダムシリーズ屈指の名場面として知られています。

この高速戦闘の一瞬を切り取ったのが、今回のジオラマ。ラフレシアの触手（テンタクラー・ロッド）をかいくぐるF91。その後ろには、剥がれ落ちた装甲が“残像”となって連なっています。その脇には宇宙空間に投げ出されたセシリーと、救出のキーアイテムとなったセシリーの花も。原作を知っている方ほど、思わずニヤリとする演出が盛り込まれています。

■ きっかけは「いつでも買えるF91」

なぜ今、このシーンを制作しようと思ったのでしょうか。その理由について、庄松屋さんはこう語ります。

「コロナ禍以降、ガンプラが手に入りにくくなったと言われる昨今ですが、反対に、いつも店舗で見かけるキットがいくつかあります。HGのF91もそのひとつで……」

店舗で積み上げられ、売れ残っているF91の山。庄松屋さんはその様子を見て、「まるで『質量を持った残像』のごとく積み上げられている」と感じたといいます。売り場の前を通るたびに大量のF91（残像）を目にし、「あのシーンを作ってみたい」という意欲が湧いたのだとか。モデラーならではの着眼点です。

こうして複数購入したHGUCのF91を使って制作がスタート。ちなみに台座となっているラフレシアは、元々MGガンダムF91に付属していたディスプレイベースを使用しています。しかし、一体成型で造形の甘い部分があったため、庄松屋さんはバインダー（花弁部分）を切り取り、3Dプリンタで自作したものに置換。

さらにバーニアの大型化やエンブレムの追加、キャンディ塗装を施し、触手部分には手芸店で見つけた鮮やかなビーズを使用するなど、徹底的なディテールアップが施されています。

ちなみに、ラフレシアは模型仲間から譲り受けたものだそうで、「お礼に制作会のみんなで食べられるようモロゾフのお菓子を用意し、さらに家に大きなお芋がたくさんあったので、それもおすそ分けしてラフレシアを受け取りました」と、ほっこりする物々交換のエピソードを披露してくれました。

■ あえてスケールをバラバラに ジオラマ演出へのこだわり

制作において興味深いのが、その「スケール感」の演出です。F91は1/144、ラフレシアとセシリー（フィギュア）は1/100、そして花のエフェクトは1/50程度と、あえて異なるスケールを組み合わせています。

「ラフレシアの中には鉄仮面が座っているので、スケールのバランスは『モビルスーツ＜人＜花』という関係になります。小さなものほど大きくディフォルメした方が、スケールを厳密に守るよりも見やすい作品になるのではないかと思っています」

この計算されたバランス感覚が、劇中の迫力を損なわず、かつ模型として見栄えのする構図を生み出しているのでしょう。

また、こだわりの「残像」表現については、塗装室の強い照明下と通常の照明下での見え方の違いに苦悩したといいます。少し黒すぎるようにも感じるそうですが、「背景の宇宙が黒ならば、残像は黒めの方が透過しているように見える」という模型教室の先生のアドバイスを採用。結果として、宇宙空間に溶け込むような絶妙な透過表現となっています。

■ 「脳内で森口博子さんの曲が流れた」称賛コメントが続々

およそ4か月の時を経て、ついに完成した本作には1万件を超えるいいねと共に「凄い臨場感、音やセリフが聞こえてきます」「脳内で森口博子さんの曲が流れた」と、絶賛のコメントが続々と寄せられています。

こうした反響について、庄松屋さんは「どう見えるかは人それぞれだと思います。このシーンの再現は、多くのモデラーが『作ってみたい』と思ってやまない題材です。過去にも見たことがありますし、今後も作られていくでしょう。ほかの作家さんの作品と見比べながら、自分なりに答え合わせをしていきたいと思っています」とコメント。

大作を完成させてもなお、尽きない造形への探求心。これこそが、より良い作品を生み出すために最も必要な心構えと言えるのかもしれません。

