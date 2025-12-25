千鳥ノブ、ゴールデン＆深夜＆ローカル“MCギャラの差”を告白 くっきー！「熱い人間やんか」と感動
お笑いコンビ・千鳥のノブが、24日深夜放送の中京テレビ・日本テレビ系『人間研究所 〜かわいいホモサピ大集合!!〜』の1時間スペシャル（後11：59※通常は30分）に出演。ゴールデン帯の番組、深夜番組、ローカル番組のMCギャランティーの差について明かした。
【動画あり】動物たちの質問にタジタジになる千鳥ノブ
この日の放送では、「業界人にコンサルしてもらおう！第三弾『ノブに番組の”回し方”をコンサルしてもらおう』」というテーマで、ゲストに迎えられたノブ。“ホモサピ界No.1MC”としてさまざまな質問に答えていく。
ゴールデン帯の『千鳥かまいたちゴールデンアワー』『千鳥の鬼レンチャン』、深夜帯の『テレビ千鳥』『すぽると！』、ローカル番組の『いろはに千鳥』『相席食堂』とさまざまな時間帯・地域でMC番組を持つ千鳥。この差について、ニホンザルのリュウ（ロバート・秋山竜次）、ブルドックのヒカル（伊集院光）は、「ギャラが違うぞ！」といい、ノブは「それは、ゴールデンはいいですよね」と回答。
ヒカルが「深夜のMCがバナナ1房だとすると、ゴールデンは？」とバナナに例え聞くと、ノブは渋りながら、「深夜（番組のMC）が1房だとすると、ゴールデンは3房」と明かし、「ただ、ゴールデンが10房という時代があったんですって。昔は。今はもちろん全然ないです」と告白した。
すると村重杏奈が「私ゲストだけですけど、ギャラ変わらない気がする…。MCさんが言われている意味がよくわかってないんですよね」と明かすと、ノブが「それは言った方がいいよ。あげた方がいいよ。マネージャーさんにちゃんと『このくらいはください』って…」とアドバイス。するとリュウが、「なんだそのトーンは？」とツッコみ。
また、深夜番組とローカル番組の差について「もはや一緒というか、ローカルの方がいいです」と言うと、アルマジロのクッキー！（野性爆弾・くっきー！）から「そしたら深夜は一番やらんでええねんね」とツッコまれる。ノブは「房で言うとね」と即答し、「なんでこの番組来てくれたの？」と聞かれる、「マネージャーがキラキラした目で『本当に面白い番組なので』って、じゃあいかしてください」とと伝えた。
すると動物たちは「気持ちで動くんだ」「ギャラが安かろうが出たいと思ったら出るんだ？」と感心。ノブが「まぁまぁ、出たいと思ったら…」というと、「熱い人間やんか」と感動していた。
