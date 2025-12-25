くるり、地元関西のFM802でレギュラー新番組決定・コメント発表 初回ゲストにアジカン後藤正文
ロックバンド・くるりが、地元・関西のFM802で来年1月からレギュラー番組『KOKUYO QURULI’S QURIOSITY』をスタートすることが決まった。『EVENING TAP』（月〜木 後6：00〜9：00）内で、毎週月曜に放送される。
【画像】くるり、FM802で新番組…『KOKUYO QURULI’S QURIOSITY』ロゴ
くるりは、メジャーデビューシングル「東京」が、1998年10月のFM802・ヘビーローテーションに選ばれ、『MUSIC FREAKS』（1999年10月〜2000年9月）のレギュラーDJ、2016年『FM802 ACCESS!キャンペーンソング』の作詞作曲を担当するなど、FM802と深いつながりがある。そして2026年には、バンド結成30周年イヤーを迎える。
新番組では、毎月、さまざまなゲストを招いて「好奇心」にフォーカスした30分の対談を届ける。記念すべき初回ゲストには、後藤正文（ASIAN KUNG-FU GENERATION）が登場する。
■番組名『KOKUYO QURULI’S QURIOSITY』
毎週月曜 午後8時〜8時30分 ※2026年1月5日（月）初回放送
DJ：くるり
2026年1月マンスリーゲスト：後藤 正文（ASIAN KUNG-FU GENERATION）
■くるり コメント
くるり結成30周年のタイミングで、久しぶりにFM802でレギュラー番組を担当することになりました。
毎月ゲストをお迎えしての対談番組は初めてで、とても貴重な機会だと感じています。
番組のタイトルは『KOKUYO QURULI’S QURIOSITY』。“Curiosity”のCをくるりのQに置き換えて、「くるりの好奇心」をテーマに、ゲストの方々とお話ししながら、好奇心にフォーカスした対談番組にしていければと思います。よろしければ、ぜひお聴きください。
