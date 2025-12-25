「ケンタランチ」に新たなセットが仲間入り 元祖『チキンフィレバーガー』と“和カツ”『和風チキンカツバーガー』をおトクに楽しめる
日本ケンタッキー・フライド・チキンは、全国のケンタッキーフライドチキン（以下：KFC）店舗で、毎日午前10時から午後3時まで提供している「ケンタランチ」に、新たなセットメニューとして、『チキンフィレバーガーコンビ』（税込550円）と『和風チキンカツバーガーコンビ』（税込550円）を来年1月5日から販売する。
【写真】王道の味わいを楽しめる『チキンフィレバーガーコンビ』
平日も土日も楽しめる「ケンタランチ」に“550（ゴーゴー）コンビ”が新登場。KFC自慢のバーガーに「ポテト（S）」が付いて、それぞれ550円というおトクな価格で、より気軽に楽しめるようになった。なお、この“550（ゴーゴー）コンビ”は、今後「ケンタランチ」の定番ラインアップとして継続的に提供していく。
KFC BURGERSの元祖『チキンフィレバーガー』は、11種類のハーブ＆スパイスで味付けしたジューシーなチキンフィレに、シャキシャキのレタスとオリーブオイル入りマヨソースを合わせた、長く愛される王道の味わい。一方、“和カツ”の愛称で親しまれる『和風チキンカツバーガー』は、ボリューム満点のチキンカツに、醤油風味のてりやきソース、特製マヨソース、千切りキャベツを組み合わせた、食べごたえのある和風テイストが特徴となっている。どちらのバーガーとも相性抜群のKFCの「ポテト」は、やや太めにカットした、やわらかくホクホクとした食感が魅力のフライドポテト。その日の気分に合わせて、好きなバーガーとポテトのコンビを楽しむことができる。
【写真】王道の味わいを楽しめる『チキンフィレバーガーコンビ』
平日も土日も楽しめる「ケンタランチ」に“550（ゴーゴー）コンビ”が新登場。KFC自慢のバーガーに「ポテト（S）」が付いて、それぞれ550円というおトクな価格で、より気軽に楽しめるようになった。なお、この“550（ゴーゴー）コンビ”は、今後「ケンタランチ」の定番ラインアップとして継続的に提供していく。