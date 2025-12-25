モバイルバッテリーなどリチウムイオン電池の発火事故が相次ぐ中、電気製品の安全性確保に向けた改正法が２５日、施行された。

海外事業者がインターネット通販などで日本の消費者に直接販売する場合、安全管理責任者を国内に置くことを新たに義務づける。

施行されたのは、消費生活用製品安全法などの「製品安全４法」。製品の安全性を保証する「ＰＳマーク」の表示義務があるモバイルバッテリーなどへの対応を強化する。

経済産業省は安全管理責任者の氏名を公表する。国内での事故対応ができない場合には、ネット通販事業者などに出品を取りやめるよう要請できる。

相次ぐリチウムイオン電池の発火事故を受け、経産省は安全性に懸念がある製品を輸入・販売している事業者の公表も始めた。１２月１９日時点で連絡が取れない３６社を経産省のサイトに掲載。悪質な事業者を周知し、危険な製品の流通を防ぐ狙いがある。

今回掲載された３６社は小規模事業者が大半だ。３か月をめどに更新し、連絡が取れた事業者はリストから削除する。アマゾンや楽天市場といった大手ＥＣ（電子商取引）サイトの運営会社に参照してもらう。