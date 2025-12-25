米国・ＡＥＷの「ＡＥＷ ＤＹＮＡＭＩＴＥ」（ニューヨーク市）が２４日（日本時間２５日）に放送され、「コンチネンタル・クラシック（Ｃ）」ブルーリーグ公式戦で、新日本プロレスのＩＷＧＰ世界ヘビー級王者ＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（竹下幸之介＝３０）がオレンジ・キャシディ（４１）を撃破。準決勝進出を決めた。

ここまで勝ち点７で、ブルーリーグではただ一人無敗。序盤からキャシディ独特のリズムで放つ丸め込み技とＤＤＴを浴びるが、３カウントは許さない。要所でブルーサンダーボム、ランニングニー、ジャーマンを発射して、相手の攻撃を止めてみせる。

試合は白熱の攻防となり、竹下は場外で放ったビッグブーツをかわされ場外バリケードに誤爆。続いてキャシディのオレンジパンチをくらって、観客席に転落した。場外でダウンしてあわやリングアウト負けの危機だったが、カウントアウト寸前に何とかリングに滑り込む。

丸め込み技連発をしのぐと、オレンジパンチをかわしてレイジングファイヤーの体勢に担ぎ上げた。これも首固めで丸め込まれたものの、カウント２ではね返すとパワーで持ち上げて今度こそのレイジングファイヤーだ。豪快な旋回式ファルコンアローが決まって快勝した。

竹下はこれで３勝１分けの勝ち点１０となり、リーグ戦残り１試合を残してＰＰＶ「ＷＯＲＬＤＳ ＥＮＤ」（２７日＝日本時間２８日、イリノイ州シカゴ）で行われる準決勝に駒を進めた。新日本の来年１月４日東京ドーム大会ではＩＷＧＰ ＧＬＯＢＡＬ王者の辻陽太とのダブル王座戦が控える中、無敗街道を突っ走っている。

一方で竹下がコンチネンタルＣに出場した目的は、同じ「ドン・キャリス・ファミリー」で不仲のＡＥＷ統一王者オカダ・カズチカと決着をつけるため。その王者オカダはゴールドリーグですでに２敗を喫しているが、この日は同リーグ公式戦でジャック・ペリーがＰＡＣに勝利。出場６選手全員が、残り１試合を残して勝ち点６で並ぶ、空前の大混戦となっている。

オカダも勝ち上がり、「ＷＯＲＬＤＳ ＥＮＤ」の決勝ラウンドで竹下と注目の一騎打ちが実現するのか。「東京スポーツ新聞社制定２０２５年度プロレス大賞ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙにしたんクリニック」で殊勲賞を受賞した今年のＧ１クライマックス覇者は、ホームリングのリーグ戦でも圧倒的な強さを見せている。