Xmas¥¤¥Ö¤ËÆÍÁ³¡ÄÆüËÜ´ë¶È¤Î¿è¤ÊÂ£¤êÊª¤Ë¡È¹æµã¡É¡Ö´ò¤·¤¹¤®¤ë¡×¡¡À¤³¦V2²¦¼Ô¤¬´¶·ã
ÄéÀ»Ìé¤¬30ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎWBAÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡¦ÄéÀ»Ìé¡Ê³Ñ³¤Ï·ÊõÀÐ¡Ë¤¬24Æü¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤«¤é´¶·ã¤ÎÂ£¤êÊª¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¦¥¤¥Ö¤Î¿è¤Ê·×¤é¤¤¤Ë¡¢²¦¼Ô¤Ï¡Ö´ò¤·¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÈþÌ£¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÎÞ¤Î³¨Ê¸»ú¤Ç´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£
¡¡Äé¤¬¼«¿È¤ÎX¤Ç¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥±¡¼¥¤¬¼Ì¤Ã¤¿²èÁü¡£Í³ÚÀ½²Û³ô¼°²ñ¼Ò¤¬ÈÎÇä¤¹¤ë¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¥±¡¼¥¡×¤À¡£17Æü¤ËWBAÀ¤³¦Æ±µé»ÃÄê²¦¼Ô¤À¤Ã¤¿¥Î¥Ë¥È¡¦¥É¥Í¥¢¤È¤ÎÃÄÂÎÆâÅý°ìÀï¤Ë¾¡Íø¤·¤¿ÍâÆü¡¢·ãÆ®¤ÎÂå½þ¤Ç¡ÖÉ¡¤Ë¥¬¡¼¥¼µÍ¤á¤Æ¤ë¤«¤é²¿¤âÌ£¤¬¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î30ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤À¤Ã¤¿24Æü¤ËX¤ò¹¹¿·¡£¤Ê¤ó¤È¡¢Æ±¼Ò¤«¤é¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¥±¡¼¥¡×¤¬Â£¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£½ý¤âÌþ¤¨¤¿º£²ó¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÌ£¤ï¤¨¤¿ÍÍ»Ò¤ÎÄé¡£¡Ö´ò¤·¤¹¤®¤ë¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢¡¢¡¢ÈþÌ£¤¹¤®¤ë¡×¤È¹æµã³¨Ê¸»ú¤ò4¤Ä¤âÅº¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Äé¤Ï¥É¥Í¥¢Àï¤ÇÉ¡¤«¤éÂç½Ð·ì¡£°ìÌëÌÀ¤±¤Î²ñ¸«¤Ç¤Ï´é¤òÂç¤¤¯¼ð¤é¤·¡¢ÌÜ¸µ¤äËË¤Ï¤¢¤¶¤À¤é¤±¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥±¡¼¥¤È¤È¤â¤Ë¸ø³«¤·¤¿¼«»£¤ê¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢ÀÚ¤ê½ý¤ÎÀ×¤Ï»Ä¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¼ð¤ì¤â°ú¤¡¢¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë