民謡は“元祖J-POP”？ アーティストが語る『ソーラン節』『花笠音頭』などに秘められた魅力とは
日本全国の様々な地域で唄われてきた「民謡」。しかしながら、普段我々が耳にする機会は多くありません。そこで民謡とはどんな歌なのか、兵庫県丹波篠山市出身の日本民謡アーティスト・Seimaさんに聞きました。
●民謡とはどういった音楽？
「昔の日本人の“生活のBGM”のようなものです。特定の誰かが作ったのではなく、田植えや漁・お祭り・お祝い事など、日々の暮らしや仕事の中で自然に生まれ、唄い継がれてきた歌です。その土地の風景や暮らし、歴史がそのまま音になったもので、『元祖J-POP』と言えます」（Seimaさん）
●どんな楽器が使われる？
おもに三味線・太鼓・尺八・篠笛などの和楽器が使われるそうですが、民謡を大きく分けると、唄われた用途や場所によって違いがあるとのこと。
●民謡の代表的なものとは？
「作業の際に歌われた北海道の『ソーラン節』や鳥取県の『貝殻節』、青森県の祝い唄『俵積み唄』などが知られています。また、山形県の『花笠音頭』、私の出身地である兵庫県丹波篠山市の『デカンショ節』といった“盆踊り唄”も有名です」（Seimaさん）
●民謡の魅力とは？
「初めて聞いた唄でも懐かしさが感じられ、自然と手拍子が生まれること。そして、地域の歴史や文化が分かることが大きな魅力です。民謡は、地域や世代を超えて人々を繋ぐ力を持っています」（Seimaさん）
8歳から民謡と津軽三味線を始め大阪・関西万博にも出演、タイ・ベトナム・ドバイといった海外でも公演を行うSeimaさん。「土地の文化や歴史が詰まった民謡をこれからも発信し続け、その魅力を伝えていきたい」と語りインタビューを締めくくりました。
（取材・文＝迫田ヒロミ）
※ラジオ関西『Clip』2025年12月17日放送回より