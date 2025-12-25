【40・50代】同じボブ飽きた → ちょい切るだけで令和っぽ！！「レイヤーボブ」

長い間ボブヘアだと、変化が欲しくなることも。そんなときに気負わず取り入れやすいのがレイヤーボブ。長さは大きく変えずに印象を更新できるので、挑戦しやすいところもうれしいポイント。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、自然体でこなれ見えしそうなレイヤーボブをご紹介します。

ラフに揺れるこなれた雰囲気のブラウンボブ

ブラウンカラーをベースにしたレイヤーボブ。毛先はプツッとしたライン感を残しつつ、外ハネで軽さをプラス。トップはワンカールで柔らかく動かし、毛束がランダムに見えるように整えています。作り込みすぎないラフな質感で、ほどよい抜け感が漂うスタイルです。

丸みと柔らかさが生まれるエアリーレイヤー

まろやかなブラウンカラーのレイヤーボブ。毛束を重ねるようにカットし、丸みのあるシルエットをつくっているので、軽やかなのにまとまり感があります。ベースは内に入れて収まりよく整え、動きがありながらも艶っぽい仕上がりに。柔らかい質感と大人らしさを両立したデザインです。

オリーブグレージュ × くびれで今っぽくアップデート

オリーブグレージュが印象的なレイヤーボブ。トップは軽く内に入れて品よくまとめ、ベースは外ハネにして動きをプラスしています。ほんのりくびれがつき、扱いやすさとこなれ感を両立。柔らかな色味で、大人らしい品のよさも感じられます。

透明感グレージュのウルフっぽレイヤーボブ

透けるようなグレージュのレイヤーボブ。トップはふんわり丸く、首元でキュッとくびれるシルエット。襟足は軽く外に流して、ほんのりウルフのニュアンスを添えています。重さは残しつつも空気を含んだような軽やかさで、バランスのいい仕上がりです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@ema_nishibu様、@kaihatsu_tomoya様、@kitadani_koujiro様、@altinaprivate_official様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里