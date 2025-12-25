な、懐かしーーーッッ！！【ダイソー】可愛さに大人もキュン♡「キーホルダー」をチェック

まだまだ熱が冷めない平成女児ブーム。さまざまなお店で、懐かしのグッズを見かける機会が増えてきました。【ダイソー】でも平成女児ブームにぴったりなアイテムがラインナップ中。そのなかから今回は、子どもも大人も夢中になりそうな、キュートな「キーホルダー」を紹介します。

ハムちゃんずがキーホルダーになって大集合！

2000年に放送されていた「とっとこハム太郎」は、今年でテレビアニメ放映25周年のアニバーサリーイヤーを迎えました。そんなハム太郎たちをキーホルダーにした「ぬいぐるみキーホルダー」は、本物のハムスターのサイズ感にも似た大きさとコロンとした丸いフォルムが、とっても可愛らしい印象です。

もちもち + 弾力で癒される触り心地

@risa_.pianoさんは「手にすっぽり & むにっと弾力が気持ちよすぎる」とコメントしており、思わず触りたくなるような手触りのよう。手乗りサイズの大きさも相まって、癒しの効果もさらに高まりそうです。ぬいぐるみキーホルダーは全部で4種類のため、全種類ゲットして全員集合させても可愛いはず。

お気に入りのキャラクターでオリジナルキーホルダー作り

懐かしのガラケー（フィーチャーフォン）をキーホルダーにした、こちらもおすすめ。「キーホルダー（携帯）」は、デザインだけでなくパステルカラーのピンクとブルーも可愛いポイント。画面部分にシールや写真を入れられるため、推しキャラを飾れば簡単にオリジナルキーホルダーが完成します。

友人とお揃いで持つのにもぴったり

@risa_.pianoさんは「おうちにあったメモを切ってIN」し、あっという間に可愛らしいキーホルダーを作ったよう。手持ちのシールやメモを使えば材料費もかからず、手軽に作れるので友人とお揃いのオリジナルキーホルダーが簡単に完成します。

大人も心くすぐられそうな、懐かしい「キーホルダー」。童心にかえって楽しめるので、気になる人はぜひチェックしてみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@risa_.piano様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる